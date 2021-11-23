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23.11.2021 17:54
Рубрика: В мире

Госдеп не советует американцам летать в Германию

Текст: Юрий Ершов

Государственный департамент США настоятельно рекомендует соотечественникам не ездить в Германию и ряд других европейских стран из-за бушующего там коронавируса. Об этом, как пишет немецкая газета "Welt", говорится в опубликованных накануне американским внешнеполитическим ведомством рекомендациях по заграничным поездкам. В частности, в документе указывается на то, что в ФРГ "даже полностью привитые путешественники" могут заразиться разными вариантами коронавируса и стать источником их распространения.

Фото: AP Photo/Olivier Matthys
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Подобный совет американская дипломатическая служба подкрепляет новой градацией пандемической ситуации, проведенной здравоохранительными органами США. В соответствии с этой градацией Германия вписывается в высшую - четвертую - степень риска заражения. А это уже влечет за собой немедленное предупреждение граждан о том, что им стоит повременить с поездками в ФРГ.

Между тем, с аналогичными предупреждениями в связи с пандемией госдеп обратился и к тем, кто хотел бы побывать в Дании, Венгрии, Хорватии, Нидерландах и Австрии. А тем, кто собирается во Францию или Италию, которые попали в третью степень риска, заокеанские дипломаты советуют пересмотреть свои планы.

Примечательно, что в начале ноября США после полуторагодовалого запрета на въезд иностранцев вновь открыли свои границы для вакцинированных зарубежных граждан.

Не без иронии "Welt" отмечает, что в середине ноября сама Германия вычеркнула США из списка рискованных для посещения регионов из-за пандемии.

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