Госдума призывает прекратить притеснения россиян в США

В Госдуму внесен проект заявления палаты с осуждением агрессии властей США по отношению к российским соотечественникам.

Проект заявления, который будет рассмотрен на пленарном заседании, был внесен комитетом палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Депутаты намерены потребовать "немедленного прекращения притеснений представителей русской общины" в США и соблюдения их прав.

В тексте говорится, что в течение последнего года не менее трехсот соотечественников подвергались притеснениями под надуманными предлогами.

В случае принятия документ планируется направить в Конгресс США, в межпарламентские организации, а также в парламенты государств - членов Европейского союза.