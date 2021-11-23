Постановление губернатора Камчатского края от 23 ноября 2021 года № 157 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:
1) часть 51 постановления дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) медицинского документа (справки, выданной врачебной комиссией медицинской организации), действующего в течение 1 месяца с момента его выдачи гражданину, которым подтверждается наличие антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";
2) в приложении 1:
а) часть 3 раздела 1 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
"31) обеспечить допуск граждан на работу для осуществления трудовой деятельности в установленном порядке, в том числе на основании медицинского документа (справки, выданной врачебной комиссией медицинской организации), действующего в течение 1 месяца с момента его выдачи гражданину, которым подтверждается наличие антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19);";
б) в разделе 2:
дополнить частью 81 следующего содержания:
"81. Установить, что с 01.12.2021 гражданам в возрасте 65 лет и старше необходимо соблюдать режим самоизоляции, за исключением граждан, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (в течение последних 6 месяцев).";
в части 11:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"11. С 23.11.2021 запретить осуществление пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении воздушным транспортом и в междугороднем сообщении пассажирским автомобильным транспортом граждан, за исключением лиц, не достигших 18 лет, без предъявления ими документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов:";
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) медицинского документа (справки, выданной врачебной комиссией медицинской организации), действующего в течение 1 месяца с момента его выдачи гражданину, которым подтверждается наличие антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";
в) в разделе 3:
часть 18 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) медицинского документа (справки, выданной врачебной комиссией медицинской организации), действующего в течение 1 месяца с момента его выдачи гражданину, которым подтверждается наличие антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";
в части 20:
пункт 1 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) медицинского документа (справки, выданной врачебной комиссией медицинской организации), действующего в течение 1 месяца с момента его выдачи гражданину, которым подтверждается наличие антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19);";
пункт 2 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:
"г) медицинского документа (справки, выданной врачебной комиссией медицинской организации), действующего в течение 1 месяца с момента его выдачи гражданину, которым подтверждается наличие антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19);";
дополнить частью 201 следующего содержания:
"201. Установить, что с 01.12.2021 оказание бытовых услуг, а также услуг массажных салонов, бань, саун, бассейнов при базах отдыха не допускается без предъявления гражданами, обратившимися за получением указанных услуг, за исключением лиц, не достигших 18 лет, документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов:
1) сертификата о профилактических прививках, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
2) сертификата переболевшего, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;
3) медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией), подтверждающего, что гражданин имеет противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предъявляемого одновременно с отрицательным результатом исследования на РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, полученным не ранее, чем за 48 часов до получения услуги, в электронном виде или на бумажном носителе;
4) медицинского документа (справки, выданной врачебной комиссией медицинской организации), действующего в течение 1 месяца с момента его выдачи гражданину, которым подтверждается наличие антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";
г) часть 31 раздела 5 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"4) медицинского документа (справки, выданной врачебной комиссией медицинской организации), действующего в течение 1 месяца с момента его выдачи гражданину, которым подтверждается наличие антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";
д) часть 39 раздела 6 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) медицинского документа (справки, выданной врачебной комиссией медицинской организации), действующего в течение 1 месяца с момента его выдачи гражданину, которым подтверждается наличие антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";
3) в приложении 2:
а) часть 1 дополнить словами "при условии соблюдения требований, установленных частью 201 приложения 1 к настоящему постановлению.";
б) в разделе 4:
в части 7 после слов "при условии соблюдения" дополнить словами "требований, установленных частью 201 приложения 1 к настоящему постановлению, а также";
часть 8 изложить в следующей редакции:
"8. Массажные салоны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, обязаны соблюдать требования, установленные частью 201 приложения 1 к настоящему постановлению, а также санитарно-эпидемиологические требования.";
дополнить частью 81 следующего содержания:
"81. Солярии и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, вправе осуществлять деятельность с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.";
часть 9 дополнить предложением "Дополнительно указанные бассейны обязаны соблюдать требования, установленные частью 201 приложения 1 к настоящему постановлению.".
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
В.В.Солодов
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией