Постановление губернатора Камчатского края от 23 ноября 2021 года № 157 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 03.07.2021 № 94 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) часть 51 постановления дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) медицинского документа (справки, выданной врачебной комиссией медицинской организации), действующего в течение 1 месяца с момента его выдачи гражданину, которым подтверждается наличие антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

2) в приложении 1:

а) часть 3 раздела 1 дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) обеспечить допуск граждан на работу для осуществления трудовой деятельности в установленном порядке, в том числе на основании медицинского документа (справки, выданной врачебной комиссией медицинской организации), действующего в течение 1 месяца с момента его выдачи гражданину, которым подтверждается наличие антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19);";

б) в разделе 2:

дополнить частью 81 следующего содержания:

"81. Установить, что с 01.12.2021 гражданам в возрасте 65 лет и старше необходимо соблюдать режим самоизоляции, за исключением граждан, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (в течение последних 6 месяцев).";

в части 11:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"11. С 23.11.2021 запретить осуществление пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении воздушным транспортом и в междугороднем сообщении пассажирским автомобильным транспортом граждан, за исключением лиц, не достигших 18 лет, без предъявления ими документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов:";

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) медицинского документа (справки, выданной врачебной комиссией медицинской организации), действующего в течение 1 месяца с момента его выдачи гражданину, которым подтверждается наличие антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

в) в разделе 3:

часть 18 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) медицинского документа (справки, выданной врачебной комиссией медицинской организации), действующего в течение 1 месяца с момента его выдачи гражданину, которым подтверждается наличие антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

в части 20:

пункт 1 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) медицинского документа (справки, выданной врачебной комиссией медицинской организации), действующего в течение 1 месяца с момента его выдачи гражданину, которым подтверждается наличие антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19);";

пункт 2 дополнить подпунктом "г" следующего содержания:

"г) медицинского документа (справки, выданной врачебной комиссией медицинской организации), действующего в течение 1 месяца с момента его выдачи гражданину, которым подтверждается наличие антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19);";

дополнить частью 201 следующего содержания:

"201. Установить, что с 01.12.2021 оказание бытовых услуг, а также услуг массажных салонов, бань, саун, бассейнов при базах отдыха не допускается без предъявления гражданами, обратившимися за получением указанных услуг, за исключением лиц, не достигших 18 лет, документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов:

1) сертификата о профилактических прививках, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин получил второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) сертификата переболевшего, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которыми подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

3) медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией), подтверждающего, что гражданин имеет противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предъявляемого одновременно с отрицательным результатом исследования на РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, полученным не ранее, чем за 48 часов до получения услуги, в электронном виде или на бумажном носителе;

4) медицинского документа (справки, выданной врачебной комиссией медицинской организации), действующего в течение 1 месяца с момента его выдачи гражданину, которым подтверждается наличие антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

г) часть 31 раздела 5 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

"4) медицинского документа (справки, выданной врачебной комиссией медицинской организации), действующего в течение 1 месяца с момента его выдачи гражданину, которым подтверждается наличие антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

д) часть 39 раздела 6 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) медицинского документа (справки, выданной врачебной комиссией медицинской организации), действующего в течение 1 месяца с момента его выдачи гражданину, которым подтверждается наличие антител к новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

3) в приложении 2:

а) часть 1 дополнить словами "при условии соблюдения требований, установленных частью 201 приложения 1 к настоящему постановлению.";

б) в разделе 4:

в части 7 после слов "при условии соблюдения" дополнить словами "требований, установленных частью 201 приложения 1 к настоящему постановлению, а также";

часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Массажные салоны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, обязаны соблюдать требования, установленные частью 201 приложения 1 к настоящему постановлению, а также санитарно-эпидемиологические требования.";

дополнить частью 81 следующего содержания:

"81. Солярии и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, вправе осуществлять деятельность с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.";

часть 9 дополнить предложением "Дополнительно указанные бассейны обязаны соблюдать требования, установленные частью 201 приложения 1 к настоящему постановлению.".

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

В.В.Солодов







