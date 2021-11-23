Китай и РФ продлят соглашение об уведомлениях о пусках баллистических ракет

Ранее заключенное между Россией и Китаем межправительственное соглашение об уведомлениях о взаимных пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей будет продлено. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил во вторник в ходе рабочей встречи с главой военного ведомства Китайской Народной республики Вэй Фэнхэ. "Мы завершили внутригосударственные процедуры, которые необходимы для вступления в силу протокола о продлении срока действия российско-китайского межправительственного Соглашения от 13 октября 2009 года", - сказал российский военачальник в ходе переговоров, прошедших в формате видеоконференции.

По словам Сергея Шойгу, дальнейший обмен информацией будет способствовать продолжению двустороннего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А также укреплению взаимного доверия между нашими странами в военной области.

Факт продления этого соглашения, отметил российский министр, свидетельствует о высоком уровне доверия между Россией и КНР.

Упомянутый протокол, напомнили в российском военном ведомстве, был подписан 15 декабря 2020 года в Москве и в Пекине - также в формате видеоконференции между главами военных ведомств РФ и Китая.