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23.11.2021 14:28
Рубрика: В мире

Лавров: Никто не отреагировал на предложение России снять патентную защиту с вакцин

Текст: Константин Волков

Россия намерена поддерживать идею отказа на взаимной основе от патентной защиты вакцин против коронавируса на время пандемии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая 23 ноября на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством".

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"Президент РФ Владимир Путин активно выступил за то, чтобы на период до окончательной победы над этим злом или по крайней мере пока мы не успокоим ситуацию, пока она не станет регулируемой, отказаться от патентной защиты вакцин на взаимной основе​​​. Никто даже не отреагировал", - напомнил Лавров.

Он отметил, что отсутствие реакции связано с интересами крупных фармкомпаний.

"Одна из компаний, которая производит самую популярную на Западе вакцину, - месяца три назад было сообщено, что она заработала уже 30 миллиардов долларов. Наверное, деньги большие. Если сопоставлять эти прибыли и желание их наращивать, наверное, не очень хочется отказываться от патентной защиты. Тем не менее, мы будем эти инициативы активно поддерживать", - сказал министр.

Он также напомнил, что российская вакцина "Спутник V" успешно применяется по всему миру.

"Если брать российских граждан и за рубежом, уже 120 миллионов человек привились​​​. И никаких побочных эффектов никто, слава Богу, не наблюдает", - сказал Лавров.

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