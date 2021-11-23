Почему управляющие компании захватывают дома, а чиновники им в этом помогают

Некоторые управляющие компании ведут себя как настоящие гангстеры. Они не особенно щепетильны в выборе средств. И захватывая управление домами, заботятся прежде всего о собственных интересах, а не жильцов, которые их... и не выбирали.

Так, в Астрахани Следственный комитет возбудил в ноябре уже второе уголовное дело в отношении заместителя главы областной службы жилищного надзора, связанное с пособничеством в захвате недобросовестными управляющими компаниями многоэтажек. Сейчас чиновник под стражей. По версии следствия, он подписывал документы о передаче многоквартирных домов от одних УК к другим без проведения необходимых проверок. Впоследствии оказалось, что компании действовали с грубыми нарушениями, а подписи жильцов в бюллетенях - фальшивые.

- Наш микрорайон всегда обслуживала УК "Центральная", а год назад мне позвонили оттуда и предупредили, что с 1 декабря дом передали в УК "Волга", - рассказывает Елизавета Константинова, проживающая на улице Боевая. - Мы растерялись: как, почему?.. Ведь не было ни объявлений, ни собраний, даже заочных бюллетеней никто не рассылал. "Центральная" нас полностью устраивала: лампочки вовремя меняли, песок привозили на детскую площадку, отремонтировали один подъезд, а вот второй - не успели. А новая компания ремонты не делала. Не реагировала она и на другие обращения жильцов по поводу обслуживания дома. Но присылать платежки не забывала.

Возмущенные неправомерной сменой УК жильцы направили жалобу в жилнадзор. Но ее оставили без внимания. Тогда собственники провели собрание и проголосовали за возврат УК "Центральная". Но когда протокол собрания поступил в службу надзора, там словно по волшебству появились бюллетени и от "Волги", якобы доказывающие, что жильцы опять решили проголосовать за новую "управляшку". Но именно их, а не протокол, поддерживающий бывшую УК, жилнадзор принял во внимание. Ведомству оказалась нипочем даже проверка районной прокуратуры, которая обязала службу признать решение о смене УК недействительным.

Дело сдвинулось лишь тогда, когда подключились СМИ и придали нашу сложную ситуацию огласке. Чтобы вырваться из оккупации недобросовестной УК, у жильцов целого микрорайона из одиннадцати многоэтажек ушло девять месяцев. Свои права собственникам пришлось отстаивать в двух судах: районном и областном.

Только в Волгоградской области по обращениям жильцов на смену УК без их ведома возбуждено 40 уголовных дел по статье 327 УК РФ (подделка документа)

Такая ситуация характерна не только для Астрахани. Желающих управлять "выгодными" многоквартирными домами немало и в Волгограде. Буквально на днях Госжилнадзор региона исключил 16 многоэтажек в Кировском районе Волгограда из реестра лицензии организации "Управление жилым фондом", а потом обратился в суд с заявлением об аннулировании разрешительного документа. Как сообщили в инспекции, на работу УК постоянно поступали жалобы жителей. Однако компания игнорировала требования и предписания, препятствовала проведению проверок, не предоставляя необходимые сведения и документы. За это ее неоднократно штрафовали, но ничего не менялось.

Управляющие компании, захватывающие дома, заинтересованы лишь в поступлении на их счет коммунальных платежей. Обслуживать новые многоэтажки рейдеры не спешат. В итоге собственники платят, а услуг не получают. Как результат - дома ветшают быстрее.

- В прокуратуру, региональную инспекцию государственного жилищного надзора, полицию поступают многочисленные обращения от граждан по вопросу смены управляющих организаций без ведома жильцов. По таким сигналам в области возбуждено 40 уголовных дел по статье 327 УК РФ (подделка документа). Прокуратурой также предъявлено несколько десятков исков о признании недействительными протоколов общих собраний, дела находятся на стадии судебного рассмотрения, - прокомментировала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Мнение

Сергей Сохранов, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль":

Такие ситуации становятся возможны из-за двух распространенных проблем. Во-первых, из-за пассивности собственников, которые не участвуют в управлении и содержании своего дома: не проводят годовые собрания, не требуют с управляющих организаций отчетов, не участвуют в подписании актов выполненных работ. УК уже давно взяли на себя функцию все решать за собственников, и далеко не все их решения принимаются в интересах жильцов.

Вторая проблема: у органов жилищного надзора нет обязанности проверять протоколы общих собраний собственников на подлинность, что дает нечистоплотным управляющим организациям уверенность, что подделка решения собственников сойдет им с рук. Между тем это серьезное уголовное преступление. Думаю, если бы управляющие организации были уверены, что каждый протокол будет обязательно проверен, а за подделку руководитель будет привлечен к уголовной ответственности, желания заниматься фальсификацией этого документа заметно поубавилось бы.

Что можно сделать собственникам сейчас? Начать контролировать свою управляющую организацию. Дать понять управляющей организации, что вы следите за ее работой. Инициировать самим собрания по капремонту, текущему ремонту и прочим вопросам, и самим оформлять протоколы и в 5-дневный срок передавать их в ГЖИ. Тогда и "мышь не проскочит".

Подготовила Ольга Бухарова