Новости

Власти Финляндии признали проблему дискриминации на рынке труда 08:48
Диетолог назвал "полезные" продукты, которые могут причинить вред 08:23
Американец получил 19 месяцев тюрьмы за призыв убить конгрессменов 07:57
Исследования: Для защиты от COVID вакцинацию нужно дополнять барьерными мерами 07:57
Эксперт рассказал, какую опасность может скрывать зарплатная карта 07:53
Премьер-министр Франции заразился коронавирусом 07:37
Бесценная римская мозаика более полувека была столиком в квартире в Нью-Йорке 07:28
СМИ: 45 туристов погибли в результате ДТП в Болгарии 06:59
На Камчатке стали требовать QR-коды в общественном транспорте 06:39
На Камчатке начали проверку после аварийной посадки Як-40 06:38
США продолжат давить на ОПЕК с целью понизить цены на нефть 06:25
Запуск космического телескопа "Джеймс Уэбб" перенесен на 22 декабря 06:10
На Камчатке совершил аварийную посадку пассажирский самолет 05:27
В NASA оценили вероятность столкновения астероида с Землей 05:05
В Хабаровском крае за сутки выпала месячная норма снега 04:46
Посол РФ прокомментировал угрозу США ввести новые санкции против "СП-2" 04:43
Гинцбург заявил об отсутствии прорывов в исследовании коронавируса 04:33
В Биробиджане циклон парализовал работу общественного транспорта 04:17
Вирусолог Нетесов назвал признаки полного выздоровления от COVID-19 04:05
В Белом доме подтвердили планы Байдена баллотироваться на второй срок 03:55
Псаки отказалась отвечать на вопрос о военной помощи США Украине 03:32
На Сахалине снежный циклон оставил без электричества 11 поселков 03:31
МВФ одобрил транш Украине в размере почти 700 миллионов долларов 03:08
Врач Юлия Пигарева перечислила правильные продукты для похудения 02:30
Минстрой представил законопроект об ИЖС 02:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
Миркин: Ценности - это не привилегия одной страны, они становятся всеобщими
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
На Алтае 16-летнего героя публикации в "РГ" наказали за требование чистой воды
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
23.11.2021 07:37
Рубрика: В мире

Премьер-министр Франции заразился коронавирусом

Текст: Максим Макарычев
Фото: AFP/Thomas SAMSON Фото: AFP/Thomas SAMSON
Фото: AFP/Thomas SAMSON

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заразился COVID-19, сообщили в аппарате главы правительства в понедельник вечером. На минувшей неделе у его 11-летней дочери был зафиксирован положительный результат на коронавирус.

Фото: AFP/Loic VENANCE
Во Франции заявили о стремительном начале пятой волны COVID-19

По словам источников в его окружении, которых цитирует France Bleu, у Жана Кастекса наблюдаются "легкие симптомы заболевания", в частности, кашель. Глава правительства был вынужден изолироваться и провел запланированную на понедельник встречу с избранными должностными лицами Гваделупы с помощью видеоконференции. Его еженедельная беседа с президентом Эммануэлем Макроном состоится во вторник по телефону. В Национальном собрании 23 ноября его будет представлять министр национального образования страны Жан-Мишель Бланкер.

В понедельник вечером четыре члена французского правительства, которые плотно контактировали с премьером в последние дни - министр внутренних дел Джеральд Дарманин, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, министр обороны Франции Флоранс Парли и государственный секретарь по европейским делам Клеман Боне, отказались от поездки в Брюссель. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, который ранее принимал Жана Кастекса в Брюсселе, также ушел на самоизоляцию.

Как отмечают французские СМИ, уже четвертый раз во время пандемии, Кастекс был вынужден самоизолироваться: первый раз это произошло в сентябре 2020 года во время гонки Тур де Франс после того, как он ехал в машине с инфицированным директором соревнований Кристианом Прюдомом, второй раз после ужина с Эммануэлем Макроном в декабре прошлого года, затем в июне 2021 года, после того, как его жена заболела COVID-19. Ранее у французского премьера, получившего две дозы вакцины, ни разу не было зафиксировано положительных результатов на коронавирус.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Посол РФ прокомментировал угрозу США ввести новые санкции против "СП-2"
В Болгарии при аварии туристического автобуса погибли 45 человек, из них 12 детей
Роскомнадзор составил список "приземляемых" в России компаний
Гинцбург: Готовы подать документы на исследование вакцины для детей с 6 лет
Вирусолог Нетесов назвал признаки полного выздоровления от COVID-19
Как Киев перечеркивает Минские соглашения
Где проходят границы суверенной Польши в Евросоюзе