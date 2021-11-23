Премьер-министр Франции заразился коронавирусом

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заразился COVID-19, сообщили в аппарате главы правительства в понедельник вечером. На минувшей неделе у его 11-летней дочери был зафиксирован положительный результат на коронавирус.

По словам источников в его окружении, которых цитирует France Bleu, у Жана Кастекса наблюдаются "легкие симптомы заболевания", в частности, кашель. Глава правительства был вынужден изолироваться и провел запланированную на понедельник встречу с избранными должностными лицами Гваделупы с помощью видеоконференции. Его еженедельная беседа с президентом Эммануэлем Макроном состоится во вторник по телефону. В Национальном собрании 23 ноября его будет представлять министр национального образования страны Жан-Мишель Бланкер.

В понедельник вечером четыре члена французского правительства, которые плотно контактировали с премьером в последние дни - министр внутренних дел Джеральд Дарманин, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти, министр обороны Франции Флоранс Парли и государственный секретарь по европейским делам Клеман Боне, отказались от поездки в Брюссель. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, который ранее принимал Жана Кастекса в Брюсселе, также ушел на самоизоляцию.

Как отмечают французские СМИ, уже четвертый раз во время пандемии, Кастекс был вынужден самоизолироваться: первый раз это произошло в сентябре 2020 года во время гонки Тур де Франс после того, как он ехал в машине с инфицированным директором соревнований Кристианом Прюдомом, второй раз после ужина с Эммануэлем Макроном в декабре прошлого года, затем в июне 2021 года, после того, как его жена заболела COVID-19. Ранее у французского премьера, получившего две дозы вакцины, ни разу не было зафиксировано положительных результатов на коронавирус.