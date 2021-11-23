Под Костромой при пожаре погибли четыре человека

В Костромской области организована доследственная проверка после гибели людей в результате пожара в деревянном доме.

ЧП произошло вечером 22 ноября на улице Дорожной в городе Чухломе.

- По предварительным данным, в результате пожара в двухэтажном деревянном доме погибли четыре человека, проживавшие в двух квартирах. Ведутся работы по разбору завалов и поиску тел погибших, - сообщила официальный представитель регионального следственного управления СК РФ Ольга Вакурова.

В ведомстве пояснили, что на месте пожара работают следователи регионального СК. Кроме того, в Чухлому выехали криминалисты следственного управления области.

Дом сгорел полностью. Причины пожара устанавливаются.