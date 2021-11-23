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23.11.2021 11:56

Инициативы "Восточного Порта" обсудили на форуме "Транспорт России-2021"

Текст: Вадим Иванский
Сокращать транспортные издержки всех участников перевозочного процесса в адрес расположенного на Дальнем Востоке специализированного терминала АО "Восточный Порт" необходимо за счет опережающего развития железнодорожной инфраструктуры к транспортному узлу Восточный-Находка. Об этом в своем выступлении на панельной дискуссии "Инфраструктура vs Тариф. Поиск конструктивных решений" рассказала директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО "УГМК" Ирина Ольховская.
Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт" Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт"
Фото: Пресс-служба АО "Восточный Порт"

Бизнес-диалог состоялся в рамках XV Международного Форума и Выставки "Транспорт России - 2021" в Москве.

Касаясь примера АО "Восточный Порт" (управляемого единоличным исполнительным органом - ОАО "УГМК"), Ольховская отметила, что "после успешной реализации крупнейшего частного инвестиционного проекта по строительству Третьей очереди специализированного угольного комплекса стоимостью 40 миллиардов рублей, предприятие столкнулось с дефицитом пропускной способности железных дорог на подходах к новому терминалу".

По мнению топ-менеджера УГМК, от недозагрузки страдают как новые, так и старые морские порты. И причина тому - в перераспределении грузопотоков:

- По оценкам экспертов ОАО "УГМК", профицит портовых мощностей в России по углю сейчас составляет порядка 138 миллионов тонн. Из них 73 миллиона тонн приходится на порты Дальнего Востока. Получается такая ситуация - возникает новая портовая мощность, и Российские железные дороги, как объект естественной монополии, действуют согласно правилам недискриминационного доступа и распределяют грузы по сети равномерно. В итоге, и новые, и, так называемые, старые порты, остаются недозагруженными, - сказал она.

Ирина Ольховская считает, что для организации устойчивой логистики на Восточном полигоне необходима синхронизация планов развития дальних и ближних железнодорожных подходов к портам Приморья. В связи с этим необходимо рассмотреть возможность продления проекта по строительству третьего пути, который сейчас запланирован ОАО "РЖД" от Хабаровска до станции Шкотово, дальше на юго-восток Приморья - до транспортного узла Находка, Находка-Восточная.

- Мы предлагаем использовать тот положительный опыт, который РЖД уже реализовали на других магистралях, использовать виртуальную сцепку. Также заканчивать стройку, которая уже начата - то есть не начинать новую, а поступательно и последовательно двигаться - это делать не только обход Шкотово-Смоляниново, но и еще два обхода - Смоляниново-Тигровый и Тигровый-Партизанск, перегон Хмыловский-Находка-Восточная. Все эти проектные работы практически реализованы, - отметила топ-менеджер ОАО "УГМК".

Говоря о планах на ближайшую перспективу, Ирина Владимировна подчеркнула, что к 2025-2030 году необходимо довести грузооборот специализированного комплекса АО "Восточный порт" до проектной мощности в 50-55 миллионов тонн в год, чтобы обеспечить его окупаемость, совместно с ОАО "РЖД" развивая железнодорожную инфраструктуру.

- Сейчас мы находимся в зоне риска неокупаемости действующего проекта. Такой дефицит образовался по причине того, что темпы роста портовых мощностей в разы превышают темпы роста пропускной способности, и, безусловно, вопросы инфраструктуры и тарифов всегда взаимосвязаны, - резюмировала Ирина Ольховская.

Справка

АО "Восточный Порт", расположенное в поселке Врангель Приморского края, - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля. Стивидор обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2020 году составил 26,85 миллионов тонн угольной продукции.

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