На Сахалине экс-чиновник пойдет под суд за халатность

На Сахалине завершено расследование уголовного дела бывшего исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений. Экс-чиновника обвиняют в халатности, повлекшей причинение крупного ущерба бюджету.

Как сообщается на сайте Следственного комитета России, в 2018 и 2019 годах минимущества региона заключило с двумя коммерческими предприятиями договоры на обслуживание водно-оздоровительного комплекса. Но в итоге услуги были оказаны в гораздо меньшем объеме, чем положено. Обвиняемый не убедился в качестве, количестве и соответствии оказанных услуг и оплатил их в завышенном размере. В результате региональный бюджет не досчитался 11 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.