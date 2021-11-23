В Приамурье пресекли вывоз бивней мамонта в Китай

Сотрудники таможни в Благовещенске не позволили вывезти в Китай бивни мамонта. Ископаемые ценности были найдены на пункте пропуска Благовещенск - Хэйхэ в одном из контейнеров на судне, сообщает Дальневосточное таможенное управление.

Экспертиза подтвердила, что товар является культурной ценностью особого значения: двумя бивнями мамонта весом 108,5 килограмма. Их рыночная цена превышает 250 тысяч рублей.

Как объяснил начальник службы Хабаровской таможни по Амурской области и Республике Саха (Якутия) Валерий Тихонов, вывозить с территории ЕАЭС культурные ценности, имеющие особое историческое, художественное, научное или культурное значение, можно только при наличии разрешительных документов с обязательством их обратного ввоза в установленный срок.

Сейчас товар находится на складе временного хранения. Открыто административное дело и решается вопрос о возбуждении уголовного.