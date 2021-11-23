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23.11.2021 13:34

Индекс промпроизводства в Прикамье вырос почти на четыре процента

Текст: Константин Бахарев
По информации территориального органа Федеральной службы статистики по Пермскому краю, с начала 2021 года по сентябрь включительно индекс промышленного производства составил 103,8 процента в сравнении с таким же временным периодом 2020 года.
Пермские предприятия отправляют свою продукцию в 136 стран мира. Фото: Константин Бахарев Пермские предприятия отправляют свою продукцию в 136 стран мира. Фото: Константин Бахарев
Пермские предприятия отправляют свою продукцию в 136 стран мира. Фото: Константин Бахарев

- За девять месяцев этого года объемы отгрузки продукции предприятий, находящихся в Прикамье, увеличились на 19,8 процента относительно таких же показателей прошлого года, - отметил Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края. - Также на 6,1 процента стали больше отгрузки в области обрабатывающей промышленности. Кроме того, отмечено ускоренное развитие таких сфер производства, как машиностроение, агропром, образование и IT-технологии.

Согласно информации, предоставленной региональным министерством промышленности и торговли, пермские предприятия отправляют свою продукцию в 136 стран. При этом, как отметили в Минпромторге, средний уровень заработной платы вырос на 7,5 процентов. Также в министерстве резюмировали, что производственникам оказалось под силу, несмотря на ряд различных санитарных ограничений, улучшить трудовые условия своих сотрудников и сохранить коллективы.

- Одной из наших задач является поддержка тех отраслей производственной сферы, которые стремятся к развитию и располагают перспективами роста, - отметил Дмитрий Махонин. - При этом решается задача создания гораздо более устойчивого развития экономики региона, обеспечивая также стабильность Прикамья. Чтобы успешно решить имеющиеся вопросы, в крае реализуется ряд механизмов, с помощью которых идет помощь предприятиям в развитии их мощностей. Это специальные инвестиционные контракты, приоритетные инвестиционные программы, займы фонда развития промышленности и прочее.

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