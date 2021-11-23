МЧС: В Уфе пожар в школе мог начаться из-за петард

Установлена предварительная причина пожара в уфимской школе № 126 по улице Мингажева. Вероятно, возгорание спровоцировали петарды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Уточняется, что пожар возник в раздевалке для мальчиков при спортивном зале, где хранился спортинвентарь. Из-за воздействия пиротехнических изделий сначала загорелись лыжные ботинки с утеплителем, лежавшие на полу в помещении с инвентарем. Затем огонь распространился дальше. У двух семиклассников нашли петарды. Их родителей вызвали в школу.

- Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работают дознаватели главного управления МЧС России по РБ, эксперты испытательной пожарной лаборатории, а также сотрудники полиции, в том числе отдела по делам несовершеннолетних. По результатам проверки виновные лица будут привлечены к ответственности, - уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Напомним, что пожар в уфимской школе произошел утром 23 ноября. Эвакуированы 354 человека, из них 324 ребенка. Никто не пострадал.