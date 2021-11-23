В Невинномысске подростки нашли мину времен Великой Отечественной войны

Двое подростков во время прогулки нашли неразорвавшийся минометный снаряд в Невинномысске. Мина была прикопана недалеко от "Зеленого острова" на берегу Кубани. Как рассказал глава города Михаил Миненков, в этом районе на подступах к железнодорожному мосту через реку в 1942 году шли ожесточенные бои.

- Сейчас там установлен памятник "ДОТ", который является единственным подобным сооружением, сохранившимся на территории Ставропольского края. Как считают историки, снаряд был предназначен нападавшим фашистам, которые двигались к мосту именно со стороны "Зеленого острова", - написал Миненков в своем аккаунте в Instagram.

Выяснилось, что подростки не просто нашли мину, а носили ее с собой и использовали в игре. Когда стемнело, один из ребят принес ее домой. Другой парень рассказал о находке матери, которая сразу позвонила в экстренные службы и на место выехали полицейские.

В итоге все закончилось хорошо, мину уничтожили, а подросткам объяснили, чем могут быть опасны игры с боеприпасами.