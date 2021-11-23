В Петербурге раскрыли схему банковского мошенничества на 7 млн

Сотрудники петербургского уголовного розыска задержали подозреваемых в банковских мошенничествах, похитивших со счетов предпринимателей более семи миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержаны одна 32-летняя жительница Всеволожского района и трое петербуржцев в возрасте от 35 до 48 лет. По данным следствия, они специализировались на обманах предпринимателей.

Выглядело это так. Злоумышленники подбирали жертву, у которой на счетах есть крупные суммы (это они устанавливали, запрашивая выписки по фальшивой доверенности). Затем по поддельному паспорту, сделанному на имя потерпевшего, обращались к оператору сотовой связи и заявляли об утрате сим-карты. Оператор выдавал новую сим-карту, привязанную к номеру абонента, а предыдущую - блокировал. Таким образом мошенники некоторое время могли пользоваться телефонным номером своей жертвы.

Пользуясь опять же поддельной доверенностью, один из группы приходил в банк, клиентом которого являлся потерпевший, и от его имени переводил деньги на подконтрольные счета. У сотрудников банка не возникало подозрений, потому что счета, на которые выводились средства, также были открыты на имя потерпевшего по поддельным документам. То есть со стороны это выглядело как невинный перевод денег между счетами одного клиента. Но даже если банковские служащие совершали контрольный звонок, то отвечали на него злоумышленники, получившие доступ к номеру своей жертвы.

Надо сказать, первая попытка обокрасть таким образом одного коммерсанта оказалась неудачной. В июне 2021 года участница преступной группы пыталась сделать перевод на сумму более миллиона рублей. Однако ее неуверенность и бдительность оператора банка не позволили совершить это.

Спустя месяц злоумышленники предприняли еще одну попытку и обратились сразу в два банка, где у бизнесмена, которого они выбрали своей жертвой, были счета. В одном потерпели неудачу, а во втором смогли перевести на свои счета 7,2 миллиона рублей. Потерпевший обратился с заявлением в полицию. По фактам мошенничества были возбуждены уголовные дела.

Результатом оперативно-розыскных мероприятий стало задержание четырех подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания были изъяты оттиски печатей, поддельные документы, средства связи и другие улики.

Один из задержанных отпущен под подписку о невыезде, остальные заключены под стражу.