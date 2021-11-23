Владимир Крупчак рассказал о новой архитектуре управления АЦБК

Опыт экологического, социального и корпоративного управления АЦБК стал темой для интервью "Российской газеты" с директором по инвестициям Pulp Mill Holding, членом совета директоров АО "Архангельский ЦБК" Владимиром Крупчаком.

Владимир Крупчак: "Быть, а не казаться"- это наше кредо. Фото: Архив АЦБК

Владимир Ярославович, как тренд ESG влияет на целлюлозно-бумажную промышленность в России и мире?

Владимир Крупчак: Для Архангельского ЦБК концепция ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance - экологическое, социальное и корпоративное управление) долгое время является бизнес-ориентиром. Продукция предприятия поставляется как в Россию, так и на экологически и социально ориентированные европейские рынки. Не менее важное значение имеет градообразующая роль комбината в регионе присутствия. Поэтому важной частью нашей работы является поиск и внедрение лучших национальных и международных практик, к которым относится институт устойчивого развития.

Сегодняшний тренд на ESG в России связываю с закономерным переходом бизнеса на наилучшие доступные технологии. Необходим взвешенный подход государства и бизнеса к повсеместному внедрению ESG тренда: в частности, гармонизации природоохранного законодательства, повышения эффективности нормативной документации в части ее интеграции в бизнес-процессы.

ESG уже не мода, а необходимость. И, хотя в России ESG-трансформация началась не так давно, спрос со стороны инвесторов и компаний растет: если они не участвуют в этом процессе, то должны будут смириться с положением аутсайдеров на глобальных рынках. Сегодня индексы ESG - это оценка кредитного рейтинга компании. Лесопромышленный сектор, особенно ЦБП, просто обречен работать по ним.

Важным индикатором также является вопрос прозрачности, легальности ресурсной базы - лесообеспечения, фундаментальной основы бизнеса, которая требует новых подходов в природопользовании и серьезных вложений.

Неслучайно первый критерий ESG - Environmental (окружающая среда). Сегодня экостандарт - это вопрос прибыльности и конкурентоспособности на мировом рынке. Особенно на фоне того, что ЕС вводит углеродное регулирование на импорт, в том числе продукции ЛПК.

Архангельский ЦБК придерживается принципов ESG и устойчивого развития с начала 2000-х годов. Еще 20 лет назад комбинат начал целенаправленно инвестировать в экологическую модернизацию своих производств. Идея состояла в том, чтобы за счет более полного и эффективного использования ресурсов (сырья, химикатов, топлива и энергии) уменьшить образование выбросов и сбросов. Одновременно была выполнена модернизация очистных сооружений. Проект "двойного назначения" по реконструкции картонного производства для снижения расхода топлива был реализован в 1997-1998 годах с привлечением средств займа Всемирного банка. Опыт оказался успешным - такие инвестиции дают двойной, а иногда и тройной эффект. И теперь любой новый проект рассматривается и оценивается у нас с экономической и с экологической точек зрения.

Мы всегда инвестировали и инвестируем с учетом тренда на ответственное потребление. Сегодня, помимо запросов банковских структур, драйвером внедрения устойчивого развития принципов ESG являются и требования конечных потребителей, думающих о безопасности продукции. Для нас это очень важно, ведь Pulp Mill Holding сделал качественный шаг в развитии бизнеса - перешел в B&C-сектор: запустил первую очередь предприятия по выпуску санитарно-гигиенических изделий ООО "Архбум Тиссью Групп" в Калужской области.

Как вы оцениваете уровень внедрения ESG-принципов и практик в отрасли?

Владимир Крупчак: Лесопромышленный комплекс - это всегда своего рода точка бифуркации. С одной стороны, природоемкие технологии, с другой стороны, лес - естественный ресурс, ключевой элемент экосистемы. Компромиссом между экономикой и экологией как раз стали НДТ (наилучшие доступные технологии).

На настоящий момент в отрасли получено три комплексных экологических разрешения (КЭР). АЦБК получил одно из них в текущем году. Возможно, для кого-то КЭР - это формальный документ, который заменил виды ранее действующих разрешений. Однако в нашей практике КЭР оценивается как инструментарий устойчивого развития, модернизации предприятия. КЭР через призму Е-фактора - ESG-КЭР.

Комбинат вошел в топ-18 ведущих мировых ЦБК с климатическим рейтингом "А"

И мы видим в КЭР ряд инструментов ESG.?Это разрешительная документация, регулирующая объем допустимого воздействия на окружающую среду на единицу выпускаемой продукции в разрезе применяемых технологий. Очевидно, что более экологичные технологии экономят ресурсы, сырье, время, а значит, экономически более эффективны. По сути, любая модернизация может быть подвергнута оценке экологической эффективности.

КЭР - это новый инструмент привлечения субсидий и льготного финансирования на реализацию программы повышения экологической эффективности. Наши предварительные затраты на финансирование этой программы составляют 18,2 миллиарда рублей. Реализация всех мероприятий программы приведет к новой экологической трансформации Архангельского ЦБК: комбинат планирует сократить удельный сброс загрязняющих веществ в реку Северная Двина на 45-55 процентов. А всего программа включает более 20 природоохранных мероприятий.

Летом 2021 года ООН отнесла экологическую программу АЦБК к лучшим передовым практикам по достижению целей устойчивого развития. Чем отличается эта программа?

Владимир Крупчак: "Быть, а не казаться" - это наше кредо. По итогам отчетной кампании CDP за 2019 год Архангельский ЦБК получил самый высокий рейтинг "А" среди российских компаний. В то же время комбинат вошел в топ-18 ведущих мировых целлюлозно-бумажных компаний с климатическим рейтингом "А".

Годом ранее на АЦБК была утверждена стратегия низкоуглеродного развития на период до 2030 года, в соответствии с которой компания берет на себя добровольное обязательство сократить общие прямые и энергетические косвенные выбросы парниковых газов на 55 процентов по сравнению с 1990 годом до 1,4 миллиона тонн СО2-экв. в год. Другие косвенные выбросы в рамках стратегии к 2030 году необходимо сократить на 20 процентов по сравнению с 2015 годом до 370 000 тонн СО2-экв. в год. Стратегия основана на опыте сокращения выбросов парниковых газов с 1990 года.

ООН обозначила несколько шагов АЦБК, с помощью которых удалось снизить выбросы парниковых газов. Это ввод в эксплуатацию нового многотопливного котла высокого давления, в котором в качестве топлива используются отходы биомассы, пяти декантеров Flottweg для обезвоживания смеси осадка сточных вод и избыточного активного ила, нового завода по производству полуцеллюлозы с внедрением современных технологий и установкой высокоэффективного газоочистного оборудования. Эти меры привели к сокращению потребления лесных ресурсов, снижению энергоемкости продукции, сокращению потребления воды, а также сокращению выбросов и сбросов загрязняющих веществ.

"Можно отметить благоприятные условия для перехода Российской Федерации на наилучшие доступные технологии, международные стандарты и правила контроля и проверки выбросов парниковых газов, - отмечено в докладе ООН. - На АЦБК реализуются мероприятия, направленные на снижение энергоемкости производства, эффективность использования всех видов топлива при выработке энергии из собственных источников и замену ископаемого топлива менее углеродоемким топливом".

В компании создана и функционирует интегрированная система менеджмента, которая включает в себя системы менеджмента качества в соответствии с ISO 9001: 2015, экологического менеджмента в соответствии с ISO 14001: 2015, менеджмента безопасности труда и здоровья ISO 45001: 2018.

Ссылаясь на доклад, отмечу: по мнению департамента ООН, опыт АЦБК может быть использован в качестве "лучшей практики" для поддержки внедрения Центра управления эффективностью.

За счет чего комбинат планирует к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 55 процентов к уровню 1990 года?

Владимир Крупчак: Снижение выбросов парниковых газов будет достигаться по основным направлениям: сокращения энергоемкости производства, повышения эффективности использования топлива, увеличения доли биомассы в топливном балансе, перехода на менее углеродоемкое ископаемое топливо. Под каждое направление разработаны технические и организационные решения.

Мы рассматриваем вопрос постановки цели углеродной нейтральности пока в рамочном формате. По результатам практического опыта Архангельского ЦБК в части разработки научно обоснованной цели по критерию "непревышения 1,50" мы прорабатываем задачу получения дополнительных оценок намеченной модернизации производства с точки зрения климатических аспектов, а также постановки более амбициозных стратегических целей. В том числе рассматривается и аспект углеродной нейтральности.

Какие элементы экологической программы АЦБК можно тиражировать? Для каких компаний и отраслей?

Владимир Крупчак: Абсолютно все и для всех. ESG - это вопрос накопления экспертизы и опыта.

Почему АЦБК решил создать самостоятельное подразделение по ESG? Какие задачи нельзя было реализовать в рамках прежней структуры?

Владимир Крупчак: Именно с целью дальнейшего совершенствования деятельности в области экологической и социальной ответственности, системы управления и в целом корпоративного устойчивого развития. Работа нового подразделения позволит сконцентрироваться на достижении релевантных целей в области устойчивого развития. Ведь на АЦБК практически уже создана архитектура ЦУР.

В настоящее время комбинат разрабатывает свою первую политику в области ESG и устойчивого развития. Мы планируем завершить работу по внедрению системы энергетического менеджмента и подтвердить ее соответствие стандарту ISO 50001, тем самым добиваясь повышения энергоэффективности, уменьшения выбросов в атмосферу парниковых газов и снижения энергозатрат. Кроме того, нам надо доработать политику в области корпоративного управления и практически идеализировать S-фактор.

Кстати, у АЦБК одна из лучших социальных программ. Мы инвестируем в инфраструктуру, здравоохранение, образование и культуру на территории присутствия. Поддерживаем топ-10 направлений благотворительной помощи через корпоративный фонд.

Понадобятся ли, на ваш взгляд, подобные самостоятельные подразделения другим компаниям?

Владимир Крупчак: Это зависит от корпоративной структуры. С нашей точки зрения, аккумуляция деятельности в периметре одной структуры позволяет эффективнее решать задачи. А все, что касается ESG в корпоративной стратегии и отчетности, говорит о том, что компания думает о будущей жизнеспособности и доходности. Это "музыка" не только для инвесторов, но и для всех ключевых групп стейкхолдеров - органов государственной власти, клиентов, персонала, жителей территорий присутствия, НКО.