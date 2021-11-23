Компании Кубани презентуют продукцию на международной мебельной выставке в Москве

Мероприятие проводится в столичном Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" до 26 ноября. В нем участвуют более 800 компаний из 28 стран мира.
Фото: Пресс-служба администрации Кубани
"Мебельная промышленность - одна из приоритетных отраслей в экономике региона. Участие в профильных выставках такого масштаба помогает кубанским производителям заявить о себе, найти новых партнеров и клиентов, расширить географию сбыта", - отметили в департаменте промышленной политики Краснодарского края.
Краснодарский край второй раз принимает участие в международной выставке мебели, фурнитуры и обивочных материалов. Коллективную экспозицию организовали региональный департамент промышленной политики совместно с краевым фондом развития промышленности.
В рамках стенда свою продукцию представляют компании региона. В ассортименте кубанских производителей мягкая и корпусная мебель, комплекты для гостиничных номеров.