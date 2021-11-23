На Кубани оштрафовали начальника исправительной колонии

В Краснодарском крае начальника исправительной колонии строгого режима № 6, которая находится в поселке Двубратском Усть-Лабинского района, оштрафовали за невыполнение требований прокурора. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, проверка надзорного ведомства нашла нарушения в колонии, которые даже после указания на них не устранили.

Установлено, что исправительным учреждением допускаются нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства, отрицательно влияющие на состояние законности в колонии и эффективность ее работы, - отметили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

В итоге прокуратура возбудила административное дело по статье 17.7 КоАП РФ "Невыполнение законных требований прокурора", а суд привлек начальника колонии к административной ответственности, оштрафовав его на две тысячи рублей. По данным УФСИН региона, колонией руководит подполковник внутренней службы Роман Аваков. В результате все нарушения в исправительном учреждении устранили.

На территории Краснодарского края находятся две мужских колонии общего режима, одна женская, две колонии-поселения, пять колоний строгого режима, лечебное исправительное учреждение и три СИЗО. На конец сентября 2021 года в них содержались 12 164 человека, 3 037 из них в СИЗО.