На Кубани задержали мужчину, который воткнул нож в голову жены

Против 64-летнего жителя Апшеронска возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Краснодарскому краю, он воткнул кухонный нож в лицо своей супруги. Женщину экстренно госпитализировали.

- Установлено, что супруги проживали в одном из домов в переулке Фурманова города Апшеронска. По данным следствия, вечером 19 ноября 2021 года родственники распивали спиртное дома. В ходе употребления алкогольных напитков между мужчиной и женщиной произошла ссора, во время которой обвиняемый нанес оппонентке один удар ножом в лицо в область носа, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Женщина смогла сама выбежать из дома и позвать на помощь, по мнению следователей, только это спасло ее от гибели. Соседи вызвали бригаду "скорой", которая доставила ее в Апшеронскую ЦРБ.

Против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство, суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи собирают улики и опрашивают соседей.

Как сообщалось ранее, пострадавшую женщину смогли спасти врачи. В ходе часовой операции из ее головы извлекли 25-сантиметровый нож. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.