В Адыгее три человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком

В Теучежском районе Адыгеи на дороге из Майкопа в Адыгейск вечером 22 ноября произошло ДТП с участием отечественной легковушки и грузовика. Как сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее, в результате ДТП на месте аварии погибли водитель и двое пассажиров ВАЗ-2107.

- Около хутора Шевченко, на 20-м километре автодороги А-160, произошло столкновение двух транспортных средств. Прибывшими на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции установлено, что столкнулись ВАЗ-2107 и грузовой автомобиль иностранного производства, - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, погибшими оказались 37-летний водитель и пассажиры 36 и 37 лет. Движение транспорта на участке дороги частично перекрыли, а на место ДТП выехал врио начальника Госавтоинспекции республики Казбек Мамиёк. Сейчас следственно-оперативная группа устанавливает причины столкновения. В МВД района начали проверку по факту инцидента.