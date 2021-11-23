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23.11.2021 10:54
Рубрика: Происшествия

В Евпатории полиция задержала осквернивших памятник Кирову

Текст: Алексей Вакуленко
Фото: Пресс-служба главы администрации Евпатории Фото: Пресс-служба главы администрации Евпатории
Фото: Пресс-служба главы администрации Евпатории

В Евпатории сотрудники полиции задержали молодых людей, которые осквернили бюст Сергея Кирова в одноименном сквере. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

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Ранее глава администрации Евпатории Роман Тихончук рассказал об осквернении бюста революционера: памятник разрисовали нацистской символикой, а к нему привязали автомобильную шину. Мэр уточнил, что рабочие оперативно устранили последствия осквернения памятника. По факту вандализма полиция возбудила уголовное дело.

Задержанные оперативниками юноши 17 и 18 лет признались в содеянном.

- Прогуливались с друзьями в парк, - рассказал один из задержанных. - По пути с друзьями нашли колесо с веревкой. Придя в парк, мы не задумываясь закинули колесо на голову Кирова. После чего мы начали писать надписи про нацистов и всякие слова. Также разрисовали памятник всякими символиками, в чем очень сожалеем и раскаиваемся.

Подросткам грозит штраф до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест максимум на три месяца.

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