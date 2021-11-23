В Сочи предупредили о сильном дожде с грозой

В ближайшие сутки в Сочи прогнозируется ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, ночью и утром 24 ноября в отдельных районах курорта ожидается сильный дождь с грозой, сообщает пресс-служба мэрии.

Все городские службы переведены на усиленный режим работы.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

При возникновении ЧП звоните по номеру "112".