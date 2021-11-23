"Транснефть - Сибирь" ввела в эксплуатацию систему телемеханизации нефтепровода

Ноябрьское управление магистральных нефтепроводов (УМН) АО "Транснефть - Сибирь" завершило работы по техническому перевооружению системы телемеханизации (ТМ) участка магистрального нефтепровода (МН) Тарасовское - Муравленковское в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ранее действовавшее оборудование эксплуатировалось с 2005 года, оно выработало нормативный срок и перестало соответствовать современным требованиям.

Работы по реконструкции системы телемеханизации МН проводились в течение десяти месяцев. Проведено техническое перевооружение оборудования ТМ на десяти контролируемых пунктах технологического участка с 0 км по 108 км МН Тарасовское - Муравленковское.

Специалисты выполнили монтаж кабельных эстакад протяженностью 1139 м на узлах запорной арматуры. Смонтировано 290 единиц контрольно-измерительных приборов, заменено 22 км силовой и контрольной кабельной продукции, 10 колодцев отбора давления. В блок-боксах пунктов контроля и управления установлены новые шкафы телемеханики производства АО "Транснефть - Верхняя Волга", модернизирована система пожарной сигнализации и система кондиционирования. Строительно-монтажные работы проведены с соблюдением всех требований природоохранного законодательства РФ и в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности и производственного контроля.

Система телемеханизации МН позволяет в режиме реального времени собирать, обрабатывать и передавать информацию о состоянии технологического оборудования и технологических параметров (давление, расход, температура) в единую систему диспетчерского управления территориального диспетчерского пункта "Тюмень". Полученная информация позволяет диспетчерскому персоналу своевременно реагировать на возможные отклонения в производственных процессах.

Модернизация системы телемеханизации участка МН Тарасовское - Муравленковское выполнена в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов АО "Транснефть - Сибирь" с целью обеспечения надежной и бесперебойной эксплуатации магистрального нефтепровода.

Сайт компании siberia.transneft.ru

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"