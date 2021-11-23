В Зауралье предложили решения проблемы дедовщины в детских домах

Кожура от апельсина

Напомним: шокирующие кадры появились в соцсети 14 ноября. В ролике взрослый парень "дрессирует" мальчика, который еще не умеет хорошо говорить: покажет ему апельсин, и только малыш протянет за ним ручки, он его хлоп по щекам. Ребенок падает на четвереньки, встает, опять тянется и снова падает. Так происходило несколько раз, пока великовозрастный детина не "смилостивился" и не закинул в рот лежащему на полу ребенку, как собаке, кусочек апельсиновой кожуры. На двух других видео подросток учит малыша курить, материться, бьет его по голове. Видно, что в комнате кто-то ходит, но никто не останавливает это безобразие. Судя по обстановке и одежде, сюжеты снимали в разное время, а значит, над ребенком издевались не первый раз.

Опубликовавшая видео девушка рассказала "РГ", что ролики ей прислала знакомая, а той перекинул мальчик, который издевался. Воспитатель Лариса Ежкова узнала в малышах своих бывших воспитанников из Курганского дома ребенка.

- Проревела всю ночь, - призналась она.

Месяц назад учреждение перепрофилировали под филиал ковидного госпиталя. Свое решение власти объяснили высокой заболеваемостью и смертностью от COVID-19 в регионе. Куда только ни писали сотрудники - бесполезно: 32 малыша до четырех лет распределили по другим детдомам. Чиновники убеждали, что на новом месте хороший уровень медицинского обслуживания и воспитания, дети будут жить, как в одной большой семье, старшие присмотрят за младшими. Это потом, когда поднялась волна народного возмущения: зачем закрыли Дом ребенка и бросили малышей на забаву скучающим от нечего делать детдомовцам - областные чиновники резко сменили тактику. Оказывается, малышей перевели в Кипельский детдом временно, пока идет ремонт в Центре помощи детям (бывший Курганский детский дом). Якобы они должны были вернуться еще в сентябре, да подрядчик затянул с выполнением работ. Теперь обещают перевести ребятишек в декабре и создать специализированные группы для малышей. Власти заявили, что размещение маленьких воспитанников со старшими в одном учреждении разрешено по закону, чтобы ребята чувствовали себя как дома.

- Разве в семьях дети живут отдельно? - отбивались от нападок чиновники.

"Пожар" окончательно потушили за круглым столом, где обсудили "сложные вопросы детского взросления, самоутверждения с помощью социальных сетей, истоки и причины детской жестокости". Правда, разговор вели все те же представители профильных департаментов, депутаты. Учреждения ждет наплыв проверяющих.

"В одном регионе детдомом руководит бывшая сотрудница следственного изолятора. Представляете, какая там обстановка?"

- По поручению губернатора наши визиты будут не разовыми, а еженедельными, - обещает уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина. - Мы намерены в динамике следить за устранением всех недочетов.

Наставников не хватает

О ситуации в детских домах "РГ" поговорила с международным экспертом по социальному сиротству, директором Наставнического центра, выпускником детдома 1984 года, отцом пятерых детей Александром Гезаловым (Москва).

Александр Самедович, вас удивил случай в Кипельском детдоме?

Александр Гезалов: Увы, нет. В 2002 году у меня вышла книга "Соленое детство", где я честно рассказал про дедовщину в детских домах. В ответ получил гневные письма: такого быть не может, ведь там же воспитатели! С тех пор прошло много лет, мне уже за 50, а ничего, оказывается, не изменилось. Есть объективные и субъективные причины этой, по сути, тюремной истории. Со времен своего пребывания в детдоме и по сей день я наблюдаю одно и то же: чтобы снизить нагрузку на воспитателей, старшим воспитанникам делегируют полномочия приглядывать за младшими. К чему это приводит, мы видим. Вообще я считаю неправильным, если не сказать преступным решение закрыть Дом ребенка. В обычных детдомах нет специалистов для работы с малышами. В результате мы потеряли и маленького мальчика Диму, и его большого обидчика. Не надо было парня, избившего ребенка, помещать в изолятор. Я посмотрел его страничку в соцсети: сплошь блатная романтика. По сути, ему дали карт-бланш для полного раскрытия себя.

Парень, наверное, не всегда был таким. Чего ему не хватало?

Александр Гезалов: Подростку важно, чтобы рядом был человек, которому бы он доверял и хотел быть на него похожим. А если таких нет, подросток начинает строить собственный мир и мировой порядок. Маленького Диму мы потеряли, поскольку шансов попасть в семью у него почти нет. У мальчика четверо братьев и сестер. Чтобы усыновить, надо брать всех пятерых. Сомневаюсь, что найдутся такие герои-родители. Правда, у него есть мать со сложной судьбой, которую ограничили в родительских правах. Вроде она хочет вернуть детей домой. Если это искренне, попытаемся ей помочь.

Что, на ваш взгляд, необходимо сделать, чтобы избавить детдома от дедовщины?

Александр Гезалов: Я собираюсь представить в Госдуме 11 тезисов, которые так или иначе могут помочь изменить ситуацию. Один из них касается персонала учреждения. В основном в детдомах работают женщины без соответствующего образования, знаний и опыта, поэтому они не могут справиться с подростками. Наоборот, те управляют всем учреждением. А ведь по большому счету детский дом - это реабилитационный центр со специально подготовленными сотрудниками. Попавшие в детдом испытывают огромный стресс. В учреждении должен быть специалист по подростковой психологии, клинический психолог, реабилитолог и дефектолог. Простой психолог, которого дети могут и послать, ничего сделать не в состоянии. Нужны клинические исследования, диагностика, план развития и т. д.

Ключевая фигура в детдоме - директор. Я считаю, эту должность необходимо сделать выборной и выбирать через обсуждение с общественностью. А у нас чаще всего руководителями назначают бывших сотрудниц органов опеки или знакомых, чтобы пристроить до пенсии. В одном регионе детдомом руководит бывшая сотрудница следственного изолятора. Представляете, какая там обстановка? Если директор не обладает профессиональными навыками, а ведет себя как чиновник, озабоченный лишь тем, чтобы хорошо выглядеть в глазах начальства, если он покрывает безобразия, не миновать беды, как в Кипельском детдоме.

Кто конкретно должен избирать директора?

Александр Гезалов: Все, кто входит в общественный совет по решению вопросов, связанных с опекой и попечительством.

Детские дома часто проверяют. Неужели никто не замечает, что происходит?

Александр Гезалов: За 16 лет я видел много контролеров. Когда они приезжали, первым делом для них накрывали стол. А детям говорили: ведите себя хорошо, как будто спонсоры приехали, а то не видать вам плазменного телевизора. Дети мило улыбаются, проверяющие заглядывают в столовую, спальни. А есть ли дедовщина и как ее выявить, их волнует меньше всего. Могут спросить о военно-патриотическом, духовном воспитании. Им покажут фотографии, ролики, отчеты. В общем, стандартная процедура.

Какую роль вы отводите общественным организациям?

Александр Гезалов: Контроль очень важен. Но у нас эта работа ведется в основном для галочки. Общественники чаще появляются, когда есть грант. Если его нет, ни играть, ни рисовать с детьми их не заставишь. В лучшем случае принесут подарки от спонсоров. Я бы вообще запретил этот "туризм" в детские дома. Нужен наставнический личностно ориентированный подход к сопровождению конкретного Димы, Пети или Васи. Я предложил интересную, как мне кажется, модель работы с детскими домами для тех же спонсоров: ввести должность так называемых "посещаторов" - однозначно мужчин, умеющих взаимодействовать с детьми. "Посещатор" может стать человеком, который все видит. Камеры ставить бесполезно. Главная камера должна быть в сердцах сотрудников.

Довелось слышать, что девушке, выложившей видео, следовало вначале обратиться в полицию. А вы как считаете?

Александр Гезалов: Передайте, что я хочу вручить ей благодарственное письмо от нашего центра за мужество. Надо иметь смелость, чтобы выложить эту видеозапись, представляя, какие будут последствия. Будь моя воля, я бы учредил медаль "За спасение Димы" - девушка реально спасла мальчика.