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23.11.2021 14:07
Рубрика: Общество

В Зауралье предложили решения проблемы дедовщины в детских домах

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 267(8618)
Видео издевательств 16-летнего подростка над двухлетним мальчиком в Кипельском детском доме потрясло всю Россию. Чиновники и силовики постарались быстро погасить скандал: завели два уголовных дела, "злодея" отправили в изолятор временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, воспитателей обещали уволить, во всех детских домах организовали проверки. Между тем, по мнению экспертов, подобные меры только на время успокоят общественность, но вряд ли помогут полностью искоренить дедовщину в детских домах. Менять надо всю систему воспитания.
Малышам в сиротских учреждениях необходимы особое внимание и забота. Фото: Константин Чалабов/РИА Новости Малышам в сиротских учреждениях необходимы особое внимание и забота. Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Малышам в сиротских учреждениях необходимы особое внимание и забота. Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

Кожура от апельсина

Напомним: шокирующие кадры появились в соцсети 14 ноября. В ролике взрослый парень "дрессирует" мальчика, который еще не умеет хорошо говорить: покажет ему апельсин, и только малыш протянет за ним ручки, он его хлоп по щекам. Ребенок падает на четвереньки, встает, опять тянется и снова падает. Так происходило несколько раз, пока великовозрастный детина не "смилостивился" и не закинул в рот лежащему на полу ребенку, как собаке, кусочек апельсиновой кожуры. На двух других видео подросток учит малыша курить, материться, бьет его по голове. Видно, что в комнате кто-то ходит, но никто не останавливает это безобразие. Судя по обстановке и одежде, сюжеты снимали в разное время, а значит, над ребенком издевались не первый раз.

В Зауралье после издевательств над ребенком проверят детдома и интернаты

Опубликовавшая видео девушка рассказала "РГ", что ролики ей прислала знакомая, а той перекинул мальчик, который издевался. Воспитатель Лариса Ежкова узнала в малышах своих бывших воспитанников из Курганского дома ребенка.

- Проревела всю ночь, - призналась она.

Месяц назад учреждение перепрофилировали под филиал ковидного госпиталя. Свое решение власти объяснили высокой заболеваемостью и смертностью от COVID-19 в регионе. Куда только ни писали сотрудники - бесполезно: 32 малыша до четырех лет распределили по другим детдомам. Чиновники убеждали, что на новом месте хороший уровень медицинского обслуживания и воспитания, дети будут жить, как в одной большой семье, старшие присмотрят за младшими. Это потом, когда поднялась волна народного возмущения: зачем закрыли Дом ребенка и бросили малышей на забаву скучающим от нечего делать детдомовцам - областные чиновники резко сменили тактику. Оказывается, малышей перевели в Кипельский детдом временно, пока идет ремонт в Центре помощи детям (бывший Курганский детский дом). Якобы они должны были вернуться еще в сентябре, да подрядчик затянул с выполнением работ. Теперь обещают перевести ребятишек в декабре и создать специализированные группы для малышей. Власти заявили, что размещение маленьких воспитанников со старшими в одном учреждении разрешено по закону, чтобы ребята чувствовали себя как дома.

- Разве в семьях дети живут отдельно? - отбивались от нападок чиновники.

"Пожар" окончательно потушили за круглым столом, где обсудили "сложные вопросы детского взросления, самоутверждения с помощью социальных сетей, истоки и причины детской жестокости". Правда, разговор вели все те же представители профильных департаментов, депутаты. Учреждения ждет наплыв проверяющих.

"В одном регионе детдомом руководит бывшая сотрудница следственного изолятора. Представляете, какая там обстановка?"

- По поручению губернатора наши визиты будут не разовыми, а еженедельными, - обещает уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина. - Мы намерены в динамике следить за устранением всех недочетов.

Наставников не хватает

О ситуации в детских домах "РГ" поговорила с международным экспертом по социальному сиротству, директором Наставнического центра, выпускником детдома 1984 года, отцом пятерых детей Александром Гезаловым (Москва).

Александр Самедович, вас удивил случай в Кипельском детдоме?

Александр Гезалов: Увы, нет. В 2002 году у меня вышла книга "Соленое детство", где я честно рассказал про дедовщину в детских домах. В ответ получил гневные письма: такого быть не может, ведь там же воспитатели! С тех пор прошло много лет, мне уже за 50, а ничего, оказывается, не изменилось. Есть объективные и субъективные причины этой, по сути, тюремной истории. Со времен своего пребывания в детдоме и по сей день я наблюдаю одно и то же: чтобы снизить нагрузку на воспитателей, старшим воспитанникам делегируют полномочия приглядывать за младшими. К чему это приводит, мы видим. Вообще я считаю неправильным, если не сказать преступным решение закрыть Дом ребенка. В обычных детдомах нет специалистов для работы с малышами. В результате мы потеряли и маленького мальчика Диму, и его большого обидчика. Не надо было парня, избившего ребенка, помещать в изолятор. Я посмотрел его страничку в соцсети: сплошь блатная романтика. По сути, ему дали карт-бланш для полного раскрытия себя.

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Парень, наверное, не всегда был таким. Чего ему не хватало?

Александр Гезалов: Подростку важно, чтобы рядом был человек, которому бы он доверял и хотел быть на него похожим. А если таких нет, подросток начинает строить собственный мир и мировой порядок. Маленького Диму мы потеряли, поскольку шансов попасть в семью у него почти нет. У мальчика четверо братьев и сестер. Чтобы усыновить, надо брать всех пятерых. Сомневаюсь, что найдутся такие герои-родители. Правда, у него есть мать со сложной судьбой, которую ограничили в родительских правах. Вроде она хочет вернуть детей домой. Если это искренне, попытаемся ей помочь.

Что, на ваш взгляд, необходимо сделать, чтобы избавить детдома от дедовщины?

Александр Гезалов: Я собираюсь представить в Госдуме 11 тезисов, которые так или иначе могут помочь изменить ситуацию. Один из них касается персонала учреждения. В основном в детдомах работают женщины без соответствующего образования, знаний и опыта, поэтому они не могут справиться с подростками. Наоборот, те управляют всем учреждением. А ведь по большому счету детский дом - это реабилитационный центр со специально подготовленными сотрудниками. Попавшие в детдом испытывают огромный стресс. В учреждении должен быть специалист по подростковой психологии, клинический психолог, реабилитолог и дефектолог. Простой психолог, которого дети могут и послать, ничего сделать не в состоянии. Нужны клинические исследования, диагностика, план развития и т. д.

Ключевая фигура в детдоме - директор. Я считаю, эту должность необходимо сделать выборной и выбирать через обсуждение с общественностью. А у нас чаще всего руководителями назначают бывших сотрудниц органов опеки или знакомых, чтобы пристроить до пенсии. В одном регионе детдомом руководит бывшая сотрудница следственного изолятора. Представляете, какая там обстановка? Если директор не обладает профессиональными навыками, а ведет себя как чиновник, озабоченный лишь тем, чтобы хорошо выглядеть в глазах начальства, если он покрывает безобразия, не миновать беды, как в Кипельском детдоме.

Кто конкретно должен избирать директора?

Александр Гезалов: Все, кто входит в общественный совет по решению вопросов, связанных с опекой и попечительством.

Детские дома часто проверяют. Неужели никто не замечает, что происходит?

Фото: Star Media
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Александр Гезалов: За 16 лет я видел много контролеров. Когда они приезжали, первым делом для них накрывали стол. А детям говорили: ведите себя хорошо, как будто спонсоры приехали, а то не видать вам плазменного телевизора. Дети мило улыбаются, проверяющие заглядывают в столовую, спальни. А есть ли дедовщина и как ее выявить, их волнует меньше всего. Могут спросить о военно-патриотическом, духовном воспитании. Им покажут фотографии, ролики, отчеты. В общем, стандартная процедура.

Какую роль вы отводите общественным организациям?

Александр Гезалов: Контроль очень важен. Но у нас эта работа ведется в основном для галочки. Общественники чаще появляются, когда есть грант. Если его нет, ни играть, ни рисовать с детьми их не заставишь. В лучшем случае принесут подарки от спонсоров. Я бы вообще запретил этот "туризм" в детские дома. Нужен наставнический личностно ориентированный подход к сопровождению конкретного Димы, Пети или Васи. Я предложил интересную, как мне кажется, модель работы с детскими домами для тех же спонсоров: ввести должность так называемых "посещаторов" - однозначно мужчин, умеющих взаимодействовать с детьми. "Посещатор" может стать человеком, который все видит. Камеры ставить бесполезно. Главная камера должна быть в сердцах сотрудников.

Довелось слышать, что девушке, выложившей видео, следовало вначале обратиться в полицию. А вы как считаете?

Александр Гезалов: Передайте, что я хочу вручить ей благодарственное письмо от нашего центра за мужество. Надо иметь смелость, чтобы выложить эту видеозапись, представляя, какие будут последствия. Будь моя воля, я бы учредил медаль "За спасение Димы" - девушка реально спасла мальчика.

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