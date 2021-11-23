СМИ: Актер Петр Томашевский госпитализирован после пьяной драки

39-летний российский актер кино и ТВ Петр Томашевский попал в больницу. Как стало известно РЕН ТВ, артист был госпитализирован в подмосковном Раменском в нетрезвом состоянии с сотрясением мозга.

По предварительной информации, повреждения артиста - следствие драки. Детали уточняются.

Петр Томашевский родился в 1982 году в Екатеринбурге. В 2003 году окончил ВТУ имени Щепкина. Снимался начал в нулевые. На счету - порядка 45 проектов: прошлогодняя "Угрюм-река", "Братья Карамазовы" 2008-го, "Склифосовский", "Операция "Сатана", "Королева бандитов", "Черная метка", "Папа" с Машковым, "Черные волки", "Лето волков", "Фобос. Клуб страха", "Братаны", "Дикий".