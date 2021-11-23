Закон Ульяновской области от 22 ноября 2021 года № 123-ЗО "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 10 ноября 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ульяновской области (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда в сумме 17379164,5 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов, в общей сумме 17235114,7 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета Фонда в сумме 17395965,2 тыс. рублей;

3) объём дефицита бюджета Фонда в сумме 16800,7 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 18309449,3 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов, в общей сумме 18160730,3 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 19380464,7 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов, в общей сумме 19223280,4 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 18326841,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 19398794,7 тыс. рублей;

3) объём дефицита бюджета Фонда на 2023 год в сумме 17392,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 18330,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Установить, что источником внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов являются остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся на 1 января очередного финансового года и планового периода согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Расходы бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить расходы бюджета Фонда:

1) на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

Установить, что остатки на счетах по учёту средств обязательного медицинского страхования бюджета Фонда, образовавшиеся на 1 января 2022 года в результате их неполного использования в 2021 году, направляются на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, которая является составной частью Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись Фонда.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда

Утвердить нормированный страховой запас Фонда на 2022 год в сумме 2403684,6 тыс. рублей, на плановый период 2023 года - в сумме 2430920,0 тыс. рублей, 2024 года - в сумме 2435020,0 тыс. рублей.

Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда направляются на финансовое обеспечение расходов, предусмотренных частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

Остаток средств нормированного страхового запаса Фонда, образовавшийся в бюджете Фонда на 1 января 2022 года, направляется на пополнение нормированного страхового запаса Фонда в 2022 году, за исключением остатков средств, подлежащих возврату в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, являющейся составной частью Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на территории Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в размере одного процента объёма средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Губернатор Ульяновской области А.Ю.Русских







