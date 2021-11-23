Умер снявшийся в "Игре престолов" медведь Барт

На 22-м году жизни скончался легендарный Медведь Барт II, гигантское животное, известное по ряду громких проектов - мишка появляется в "Игре престолов", втором "Докторе Дулиттле", лентах "В диких условиях" и "Мы купили зоопарк", массе других.

RIP Bart the Bear II ☹️ pic.twitter.com/7rcd3E1Fgx — 🦁𝑰 𝑫𝒓𝒆𝒂𝒎𝒆𝒅 𝒐𝒇 𝒀𝒐𝒖 🌙 (@lariska_prgitay) November 23, 2021

Как передает THR со ссылкой на исполнительного директора фонда Vital Ground Foundation, мохнатый актер, состояние здоровья которого стало ухудшаться в последнее время, мирно скончался в Юте.

'Game of Thrones' star Nikolaj Coster-Waldau on acting with 'Bart the Bear' http://t.co/wSZYjQM3Ot pic.twitter.com/q8bRZrUWO8 — Vital Ground (@vitalground) June 19, 2013

Отмечено, что гризли Барт и его сестра Хани Бамп, осиротели в горах Аляски в результате вероломства охотников. Изнуренных голодом детенышей обнаружил биолог и приютил.

Bart the Bear was the Daniel Day-Lewis of animal actors. pic.twitter.com/Bdr7OnpCsw — dutch (@DutchGodshalk) November 23, 2021

Что касается первого Барта, или Большого Барта, другого питомца фонда, - этот несчастный умер от рака.