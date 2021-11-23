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Умер снявшийся в "Игре престолов" медведь Барт

Новости
    23.11.2021, 13:21
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ throne fan Фото: youtube.com/ throne fan
Фото: youtube.com/ throne fan

На 22-м году жизни скончался легендарный Медведь Барт II, гигантское животное, известное по ряду громких проектов - мишка появляется в "Игре престолов", втором "Докторе Дулиттле", лентах "В диких условиях" и "Мы купили зоопарк", массе других.

Как передает THR со ссылкой на исполнительного директора фонда Vital Ground Foundation, мохнатый актер, состояние здоровья которого стало ухудшаться в последнее время, мирно скончался в Юте.

Отмечено, что гризли Барт и его сестра Хани Бамп, осиротели в горах Аляски в результате вероломства охотников. Изнуренных голодом детенышей обнаружил биолог и приютил.

Что касается первого Барта, или Большого Барта, другого питомца фонда, - этот несчастный умер от рака.

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