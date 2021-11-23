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Умерла автор песен Киркорова и Магомаева Ася Султанова

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    23.11.2021, 09:08
Текст:   Олег Усков

22 ноября скончалась Ася Султанова, советская, азербайджанская композитор, "крестная мать" Муслима Магомаева - артистка сыграла большую роль в становлении прославленного исполнителя.

Султанова скончалась на 99-м году жизни. О ее смерти сообщил на Facebook певец Гасым Халилов.

"Не стало прекрасного Человека, одного из Корифеев национальной музыки, члена Союза композиторов России, заслуженного деятеля искусств Азербайджана, композитора Аси Султановой", - написал он, далее поделившись теплыми воспоминаниями.

Ася Бахиш-кызы Султанова родилась 16 октября 1923 года в Баку в семье геолога и преподавателя английского языка. В 1937 году ее отца арестовали, но через три года освободили, и впоследствии он стал почетным нефтяником СССР. С 1942 по 1944 год училась на теоретико-композиторском факультете Азербайджанской консерватории, затем перешла в Московскую консерваторию. Далее жила и работала в Москве.

Ее песни исполняли Тамара Миансарова, Юрий Гуляев, Юрий Богатиков, Бедрос Киркоров, Ирина Бржевская, Вадим Мулерман, Рашид Бейбутов. Написала музыку к фильмам "Письма с БАМа", "Парторг", "Молодые хозяева страны", "Максималисты", "Ветры Востока", "Право на жизнь", "Старт в великое будущее", "Хлеб и соль", "История моей любви" и другим.

Была первой женой Владимира Шаинского.

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