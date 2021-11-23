В Австрии сняли фильм об освобождении узников нацистских лагерей воинами Красной армии

Одно из многих захоронений неизвестных советских солдат. На обелиске надпись "Русские" Фото: кадр из фильма "Освободители. Забытые лагеря Остмарка"

Съемочная группа работала в нескольких населенных пунктах Австрии, в том числе, Гнейксендорфе, где находился Шталаг - лагерь для военнопленных - XVII-B.

Группу сопровождали Кристин Айгнер, чья семья помогла выжить узнику шталага, советскому военнопленному Дмитрию Чирову; переводчик его книги на немецкий язык Марта Пихлер; художник и скульптор Кристиан Гмайнер, создавший мемориальную композицию в память об узниках концлагерей.

В фильме принимают участие австрийские историки, родственники бывших заключенных и потомки людей, принимавших участие в освобождении нацистских лагерей, посол России в Австрии Дмитрий Любинский и руководитель представительства Россотрудничества в этой стране Олег Ксенофонтов.

Съемками занимается фонд Александра Печерского при поддержке российско-австрийского Форума общественности "Сочинский диалог".

Премьера фильма "Освободители. Забытые лагеря Остмарка" (так немцы называли Австрию после ее присоединения к Германии в 1938 году) запланирована на конец ноября на телеканале "Звезда", он также будет показан и на австрийском телевидении.