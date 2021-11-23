В Москве пройдет конференция "Страхование жизни: вектор перемен"

В Москве 25 ноября состоится вторая ежегодная конференция "Страхование жизни: вектор перемен". Организаторами мероприятия выступают рейтинговое агентство "Эксперт РА" и аналитическая компания "Эксперт Бизнес-Решения".

На конференции выступят представители Центробанка, Минфина, Всероссийского союза страховщиков, руководители и эксперты страховых компаний, а также руководители профильных департаментов банков.

Участники обсудят вопросы совмещения лицензий для страховой и управляющих компаний, успешные кейсы из практики внедрения цифровых технологий, ESG-повестку в контексте страхования жизни и ряд других актуальных тем.

Более подробную информацию можно получить на странице конференции.