В России вышел первый документальный сериал о благотворительности "Как делать добро?"

Культура благотворительности развита в нашей стране слабо. Во многом это связано с особенностью нашего менталитета. Мы привыкли действовать "от души", а значит спонтанно, и часто, однократно. Вот увидели несчастную бабушку у метро с протянутой ладошкой - ну, как тут пройти мимо! Или нас растрогала слезливая история в соцсетях. И мы тут же готовы пожертвовать, благо номер карты указан крупно, прямо под постом. И даже не пытаемся проверить, а не обман ли все это. К сожалению, все эти истории не имеют отношения к благотворительности. Почти за каждой просящей на улице бабушкой стоит "крыша", а сбор денег на карту якобы на помощь страдальцу зачастую оказывается очередной мошеннической схемой. Однако это вовсе не означает, что помогать не стоит, ведь помощь - это не только монетка, брошенная в стаканчик.

Как научиться помогать максимально полезно, стоит ли доверять фондам, как отличить мошенников от тех, кому действительно нужна помощь и почему благотворительность - это не всегда про деньги рассказывает первый в России документальный сериал о благотворительности "Как делать добро?". Сериал развенчает самые популярные мифы о благотворительности. Один из них - миф о нечестности фондов. Во всем мире львиная доля пожертвований идет именно в фонды. В России же, к благотворительным организациям относятся настороженно, предпочитая жертвовать адресно. Конечно, легче помогать тому, кого ты знаешь или хотя бы видел раз. Психологи объясняют это тем, что так мы примеряем чужую боль на себя и начинаем чувствовать причастность к ситуации. Средства же, которые мы жертвуем через фонд - обезличены. Мы не видим того, кому помогли, в меньшей степени чувствуем удовлетворение от оказанной поддержки. Однако, как показывает мировая практика, именно фонды способны максимально эффективно помочь тому, кто в этом по-настоящему нуждается. Тем более, что убедиться в этом совсем не сложно. Вся отчетность о потраченных средствах всегда публикуется на сайте фонда.

К счастью, ситуация с доверием к благотворительным фондам постепенно меняется к лучшему. Так, по данным социологического опроса, проведенного Центром информационных исследований, в нашей стране благотворительность в целом одобряют 62 процента опрошенных, а 60 процентов оказывали денежную помощь нуждающимся за последние пять лет. 36 процентов доверяют благотворительным фондам и столько же опрошенных видят пользу в их деятельности. 33 процента оказывали помощь нуждающимся именно через благотворительные фонды.

Конечно, помощь фондам не противоречит адресной помощи, тем более, что многим из нас сложно оставаться равнодушным к тем, кто в буквальном смысле страдает на наших глазах. Но, к сожалению, это понимают и мошенники. В сериале "Как делать добро?" эксперты расскажут и дадут подробную инструкцию о том, как помочь в Интернете и не попасть в руки мошенников. А еще расскажут про сборы на благотворительность на телевидении, как Наташа Водянова пришла на Первый канал и изменила шоу "Голос".

В нашей стране самыми популярными видами благотворительности является помощь больным. В первую очередь речь идет о детях. На детей и пожилых жертвуют охотнее всего. Однако это не означает, что кроме них больше некому помочь. В сериале эксперты рассказывают, как делать добро если тема "трудная". Например, помочь бездомным или фондам, которые поддерживают людей с диагнозом ВИЧ. В одной из серий ведущие проведут экскурсию для зрителей по московской "Ночлежке", в которой бездомные могут провести ночь, постирать одежду и отдохнуть. Расскажут, какие потрясающие акции проводит одноименный фонд, и как много столичной молодежи заинтересовалось проблемами бездомных и охотно помогают фонду.

Протянуть руку помощи человеку, который оказался в трудной ситуации - естественно. Однако многие пока не готовы на подобный шаг. Для некоторых из нас приятнее помочь братьям нашим меньшим, и такая помощь не может считаться менее ценной или менее значимой. В сериале ведущие расскажут, как помочь тем, кого мы приручили, и тем, кого невольно лишили естественной среды обитания.

А еще в проекте затронута важная тема о том, что благотворительность - это история не всегда про деньги. Даже если у тебя самого нет ни гроша в кармане, ты все равно можешь помочь: и больным детям, и пожилым, и животным. Благотворительным фондам нужны не только деньги, но и волонтеры. Живое общение и человеческое тепло одинаково важно и больному ребенку, и пожилому человеку, и собаке из приюта. Главное, было бы желание потратить немного своего времени и подарить частичку душевного тепла. Можно провести время с пожилым человек, или погулять с собакой, которая целый день сидит в вольере, или помочь хоспису. Кстати, в сериале зрители смогут увидеть будни одного из московских хосписов. И это отнюдь не мрачное место, как многие думают. Хоспис - это про жизнь и про любовь к жизни. Музыкальные вечера, встречи с артистами, концерты - все это не редкость для хосписа. И конечно же каждому хоспису нужны волонтеры, которые готовы сделать жизнь тем, кто там находится, немного ярче.

В съемках сериала приняли участие 30 крупнейших российских благотворительных фондов и проектов, включая "Обнаженные сердца", "Друзья", "Старость в радость", "Лавка радостей", "Ночлежка", "Вера", "Рыбаков Фонд", WWF России и другие.

Среди экспертов, задействованных в сериале: Иван Ургант, Нюта Федермессер, Никита Кукушкин, Митя Алешковский, Екатерина Бермант, Тутта Ларсен, Людмила Улицкая, Глюкоза, Екатерина Волкова, Ася Залогина, Екатерина Драгунова, Дарья Лисиченко, Галина Новичкова, Екатерина Рыбакова, певица Зара и другие.

Ведущими проекта стали журналист Полина Милушкова и музыкант Антон Беляев.

За первую неделю проект уже собрал более 8 миллионов просмотров. Документальный сериал "Как делать добро?" уже доступен к просмотру на всех площадках в социальных сетях.