В заморских департаментах Франции произошли массовые беспорядки

Несмотря на прибывшее подкрепление из Франции из 250 полицейских и жандармов, во вторник в заморском департаменте Гваделупа продолжились беспорядки и акты насилия. В Елисейском дворце опасаются, что они перекинутся на соседнюю Мартинику, где полиция и пожарные стали жертвами обстрела в ночное время. К счастью, обошлось без жертв.

Как отмечают наблюдатели, раздражение в отношении ограничительных мер и обязательной вакцинации определенных категорий служащих, введенных Парижем, обострило многолетнее недовольство политикой центральных властей на заморских территориях, которые популярны среди богатых туристов, но где уровень бедности намного выше, чем в материковой части Франции. Местные жители долгое время чувствовали себя изолированными от центрального правительства.

Пятая ночь насилия в Гваделупе была более спокойной, чем предыдущие, однако, по словам представителей префектуры, которых цитирует AFP, она, тем не менее, была отмечена использованием боевых патронов участниками беспорядков против полиции. В Париже опасаются, что движение распространится на Мартинику, где в понедельник началась всеобщая забастовка, которая значительно замедлила движение на острове, дороги которого заблокированы многочисленными блокпостами.

Акции протеста против обязательной вакцинации для медперсонала и пожарных начались в Гваделупе 15 ноября с призыва к всеобщей забастовке со стороны коллектива профсоюзов и общественных организаций, которые призвали власти Франции к повышению заработной платы и увеличению размера социальных выплат, а также снижению цен на топливо и газ. В городе Ле-Гозье десятки обугленных автомобилей, горы мусора и остатки баррикад загораживают главную дорогу, пересекающую город. В центре города большинство магазинов закрыто, за исключением нескольких продуктовых лавок, аптек и банковских отделений. Вместе с тем, власти пока не обнародовали данные о пострадавших и степени ущерба.

Чтобы успокоить ситуацию, ушедший на самоизоляцию премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил в понедельник о создании "форума для диалога", чтобы "убедить и поддержать индивидуально, гуманно" профессионалов, обеспокоенных обязательством по вакцинации. Однако это решение не убедило профсоюзы пожарных и медиков Гваделупы - они выступили против всеобщей вакцинации и начали забастовку, которая переросла в беспорядки. Масла в огонь подлили заявления Кастекса, который назвал Гваделупу "безответственной" в отношении соблюдения ограничительных мер, хотя сам он не следовал установленным им же правилам, сообщает Associated Press.

С начала кризиса было произведено более 90 арестов, с 23.00 до 5.00 в Гваделупе введен комендантский час. Кандидат в президенты Франции от партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон раскритиковал отправку полицейских и жандармов в Гваделупу и рейд на месте, как "абсолютно ненужную провокацию".

На Мартинике также началась забастовка с участием представителей 17 профсоюзных движений. Бастующие выразили возмущение тем, что префект Мартиники не принял их в понедельник в конце первого дня акции протеста. В ночь на вторник полицейские и пожарные, которые прибыли для тушения шин на одном из шоссе в Фор-де-Франс в центральной части Мартиники, подверглись нападению со стороны протестующих.