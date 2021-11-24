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24.11.2021 18:13
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин встретился с главнокомандующим Фингвардии Итальянской Республики

Текст: Наталья Козлова
Александр Бастрыкин 24 ноября провел рабочую встречу с главнокомандующим Финансовой Гвардии Итальянской Республики Джузеппе Дзафарана.
Фото: Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации Фото: Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации
Фото: Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации

Уточним, Финансовая гвардия Италии, как и Следственный комитет России, занимается экономическими и коррупционными преступлениями, расследуют финансирование терроризма и легализацию доходов, полученных преступным путем.

Глава СК подчеркнул, что взаимодействие правоохранителей России и Италии "является стратегическим, носит партнерский характер и основывается на взаимном доверии и уважении".

Александр Бастрыкин рассказал, что "в практике СК России уже есть хорошие примеры сотрудничества с компетентными органами Италии, в частности, по делу бывшего российского чиновника высокого уровня М. Абызова. Следственный комитет направлял ряд запросов по этому делу, которые были исполнены".

Председатель СК России, сказал, что при необходимости Следственный комитет России также готов оказать возможную помощь итальянским правоохранительным органам на высоком профессиональном уровне.

Господин Дзафарана на встрече сказал, что "борьба с финансовой преступностью является транснациональной. Сегодня преступления такого типа не признают больше никаких границ и чаще всего затрагивают несколько государств. Соответственно, для борьбы с ними требуется сильное и эффективное взаимодействие между компетентными органами различных государств". Также он выразил готовность к продолжению дальнейшего сотрудничества по ряду направлений, в том числе в сфере обмена опытом.

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Председатель СК России поблагодарил итальянских коллег за возможность дистанционного обучения сотрудников Следственного комитета в Международной школе повышения квалификации по предупреждению и борьбе с организованной преступностью Италии и участия в онлайн-тренингах, организованных Школой финансово-экономической полиции Финансовой Гвардии Италии.

В заключение встречи руководители ведомств договорились о возможности заключения соглашения о сотрудничестве.

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