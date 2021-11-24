Москалькова: Сегодня изменился подход к формированию очереди на соцжилье

24 и 25 ноября в столице проходит Всероссийский координационный совет Уполномоченных по правам человека, участниками которого стали не только российские правозащитники, но и высокопоставленные чиновники. Первый день мероприятия посвятили жилищным проблемам. Ветхое жилье, льготная ипотека, очереди на социальное жилье, возможность улучшать жилищные условия, строительство арендного жилья - эти и другие вопросы обсуждали в среду зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, председатель наблюдательного совета госкорпорации Сергей Степашин и омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Квартирный вопрос" испортил не только москвичей. Сегодня он портит жизнь многим россиянам. Проживание в ветхом жилье, дорогая плата за аренду квартиры, вечные очереди на социальное жилье, дорогостоящие услуги ЖКХ и множество других вопросов беспокоят сегодня не только наших сограждан, но и чиновников. Одна из таких проблем - очередь на соцжилье. Татьяна Москалькова отметила, что в аппарат Уполномоченного по правам человека поступает очень много обращений по вопросам прозрачности очереди на социальное жилье, а также вопросов по "замороженному" соцжилью. Марату Хуснуллину омбудсмен задала вопрос - не планирует ли правительство организовать государственные строительные компании, которые бы занимались только социальным жильем. "Чтобы не ждать подачек от коммерческих структур, которые, безусловно, делают полезное дело, но в ликвидации социальной очереди они не заинтересованы", - уточнила Москалькова.

- Мы планируем создать операторов строительства социального жилья, - отвечает заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. - В ряде регионов они уже созданы. В Москве сегодня вопросам реновации занимается специально созданный фонд. Он занимается строительством жилья для очередников, вопросами переселенцев по реновации и другими социальными вопросами. Очень давно создан такой фонд-застройщик в Татарстане. В Татарстане проблемы реализации аварийного жилья уже нет вообще. Я был недавно на Сахалине, у них тоже есть корпорация развития, которая сразу делает площадки под застройку - часть под социальное жилье под переселения, часть под очередников, часть под коммерсантов. Вот это направление нам нужно развивать и это будет один из моментов решения проблемы очередников. Вы очень правильно говорите - мы не можем по коммерческим ценам сегодня покупать соцжилье, никаких денег не хватит.

- Мы, обмудсмены, оцениваем нашу работу по активности сообщений, поступающих в наш адрес, - отмечает Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. - Я помню, в 2017-м году мы с Татьяна Потяевой (столичный омбудсмен) выходили в московский сквер, где группа многодетных матерей устраивала акции протеста, объявляла голодовку. Вместе с мэрией Москвы мы разбирались с каждой отдельной семьей. И, надо сказать, что нарушения были. Они были исправлены, многим дали квартиры. Но самое главное, что сегодня изменился подход как к формированию очереди, так и к возможности узнать - как движется очередь. За последние пять лет я не помню таких ситуаций, таких массовых протестов, но проблем, конечно, остается огромное количество.