Новости

Конвой МЧС России доставит в Донбасс 92 тонны медикаментов 12:26
"Газпром": Платеж за газ от Молдавии так и не поступил 12:20
Росздравнадзор передаст в прокуратуру данные об антипрививочниках из СМИ и соцсетей 12:17
СМИ: У попавшей в больницу Светланы Светличной коронавирус 12:16
Москалькова: Сегодня изменился подход к формированию очереди на соцжилье 12:08
В СФ предложили дать льготы педагогам и медикам на приобретение жилья в ДФО 12:07
Фото: в Доме кино началось прощание с Ниной Руслановой 12:04
В ФРГ из-за пандемии ужесточат правила пользования общественным транспортом 11:58
Оперштаб: В Москве выявлено 2 533 новых случая COVID-19 11:56
В Москве 17-летний блогер остановлен за езду без прав на мамином Land Cruiser 11:53
Умер лауреат премии "Грэмми", джазмен Слайд Хэмптон 11:52
Умер актер Фолькер Лехтенбринк 11:47
Власти планируют создание госоператоров строительства жилья 11:47
МИД РФ: Доказательств концентрации российских военных на границе с Украиной нет 11:45
Рукопись Эйнштейна ушла с молотка во Франции за 11,6 млн евро 11:42
"Капсула Мини" получила новые цвета 11:36
У Медведева украли часы во время финала Итогового турнира АТР 11:36
Украина сообщила о начале спецоперации на границе с Беларусью 11:34
В Москве подорожало жилье на первичном рынке 11:25
Промышленность РФ снизит использование озоноразрушающих веществ на 20% 11:22
Умер писатель-фантаст и переводчик Стругацких Микель Берсело 11:14
Прима Большого театра Мария Александрова госпитализирована с COVID 11:11
Умерла актриса из "Щита и меча" Владимира Басова Кристина Ласцар 11:07
С блогера Била взыскали 27 тысяч рублей за простой автобусов 11:07
Захарова: Глава МИД Швеции исказила главные темы переговоров с Лавровым 11:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
В "РГ" обсудят риски, связанные с железодефицитными состояниями пациентов
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
За что работодатели могут штрафовать сотрудников
24.11.2021 12:08
Рубрика: Власть

Москалькова: Сегодня изменился подход к формированию очереди на соцжилье

Текст: Татьяна Владыкина

24 и 25 ноября в столице проходит Всероссийский координационный совет Уполномоченных по правам человека, участниками которого стали не только российские правозащитники, но и высокопоставленные чиновники. Первый день мероприятия посвятили жилищным проблемам. Ветхое жилье, льготная ипотека, очереди на социальное жилье, возможность улучшать жилищные условия, строительство арендного жилья - эти и другие вопросы обсуждали в среду зампред правительства РФ Марат Хуснуллин, начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, председатель наблюдательного совета госкорпорации Сергей Степашин и омбудсмен Татьяна Москалькова.

Власти планируют создание госоператоров строительства жилья

"Квартирный вопрос" испортил не только москвичей. Сегодня он портит жизнь многим россиянам. Проживание в ветхом жилье, дорогая плата за аренду квартиры, вечные очереди на социальное жилье, дорогостоящие услуги ЖКХ и множество других вопросов беспокоят сегодня не только наших сограждан, но и чиновников. Одна из таких проблем - очередь на соцжилье. Татьяна Москалькова отметила, что в аппарат Уполномоченного по правам человека поступает очень много обращений по вопросам прозрачности очереди на социальное жилье, а также вопросов по "замороженному" соцжилью. Марату Хуснуллину омбудсмен задала вопрос - не планирует ли правительство организовать государственные строительные компании, которые бы занимались только социальным жильем. "Чтобы не ждать подачек от коммерческих структур, которые, безусловно, делают полезное дело, но в ликвидации социальной очереди они не заинтересованы", - уточнила Москалькова.

- Мы планируем создать операторов строительства социального жилья, - отвечает заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. - В ряде регионов они уже созданы. В Москве сегодня вопросам реновации занимается специально созданный фонд. Он занимается строительством жилья для очередников, вопросами переселенцев по реновации и другими социальными вопросами. Очень давно создан такой фонд-застройщик в Татарстане. В Татарстане проблемы реализации аварийного жилья уже нет вообще. Я был недавно на Сахалине, у них тоже есть корпорация развития, которая сразу делает площадки под застройку - часть под социальное жилье под переселения, часть под очередников, часть под коммерсантов. Вот это направление нам нужно развивать и это будет один из моментов решения проблемы очередников. Вы очень правильно говорите - мы не можем по коммерческим ценам сегодня покупать соцжилье, никаких денег не хватит.

- Мы, обмудсмены, оцениваем нашу работу по активности сообщений, поступающих в наш адрес, - отмечает Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. - Я помню, в 2017-м году мы с Татьяна Потяевой (столичный омбудсмен) выходили в московский сквер, где группа многодетных матерей устраивала акции протеста, объявляла голодовку. Вместе с мэрией Москвы мы разбирались с каждой отдельной семьей. И, надо сказать, что нарушения были. Они были исправлены, многим дали квартиры. Но самое главное, что сегодня изменился подход как к формированию очереди, так и к возможности узнать - как движется очередь. За последние пять лет я не помню таких ситуаций, таких массовых протестов, но проблем, конечно, остается огромное количество.

Власть Право Жилищное право Президент Уполномоченный по правам человека

Главное сегодня

На письмо врачей ковидных больниц откликнулись медики, ученые и простые граждане
За сутки в России подтверждено 33 558 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Германии партия "Зеленые" назвала неприемлемыми санкции США против "СП-2"
"Газпром": Платеж за газ от Молдавии так и не поступил
Украина сообщила о начале спецоперации на границе с Беларусью
Путин поручил проиндексировать пенсии в 2022 году выше инфляции
Сенаторы одобрили закон о дистанционном заключении трудовых договоров