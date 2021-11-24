Опубликован тизер и дата премьеры второго сезона "Эйфории"

Сервис "Амедиатека" показал тизер (18+) нового сезона подростковой драмы "Эйфория" с Зендеей в главной роли. Видео опубликовано на YouTube-канале стриминга.

В представленном ролике героиня - девушка, у которой проблемы с наркотиками, - поет и танцует, а затем мы видим некоторые трагические события: драки, похищения и нападения.

- Пока взрослеешь, думаешь, что все вокруг навсегда. Но со временем начинаешь понимать, что это не так. И ты можешь потерять всех, кого любишь, - сообщается зрителю.

Первый сезон "Эйфории" состоял из 10 серий, которые вышли на HBO в 2019 году, и после многочисленных положительных отзывов был продлен.

Премьера второго сезона состоится 10 января 2022 года. В России его покажет "Амедиатека".