Песков заявил о беспрецедентной инфляции доллара

Повода для излишнего алармизма в связи с курсом рубля нет, принимаются все меры для поддержания макростабильности. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Жить в современном мире и не испытывать давления международных инфляционных тенденций невозможно", - подчеркнул Песков. Отметив беспрецедентно высокую инфляцию в долларовой зоне и высокую инфляцию в зоне евро, он сказал, что быть свободными от влияния этих негативных тенденций, к сожалению, невозможно. Доллар менее волатилен, чем рубль, но для доллара это очень высокая инфляция, оценил пресс-секретарь президента.

"Центробанк и правительство сохраняют все необходимые параметры для макростабильности... В этом плане все нормально. Поэтому в данном случае мы не видим поводов для излишнего алармизма", - заключил Песков.