Диетолог дал советы, как адаптировать питьевой режим под холод

С приходом зимы у человека меняется питьевой режим. Как его настроить правильно, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

В холодное время года человек меньше ощущает чувство жажды - ведь у него меньше жидкости выделяется с потом, чем в жару. Многие люди заблуждаются, ограничивая в это время себя в приеме воды: водно-солевой баланс нужно по-прежнему сохранять, ориентируясь прежде всего на подсказки организма. Противопоказано обильное питье лишь тем, у кого выявлено заболевание почек или сердца, а также появляются отеки.

Лучше всего пить простую воду, советует врач. А еще - зеленый чай, а также ягодный морс, но без сахара. Что касается минеральной воды, для утоления жажды подходит только столовая, с незначительным содержанием минеральных солей.

"Сладкие, сахаросодержащие или, наоборот, соленые напитки, такие как рассол, не могут восполнять потребность в воде. Еще я бы не советовал использовать молоко и молочные напитки для утоления жажды", - сказал Гинзбург. Дело в том, что это уже не жидкость, а еда.

Охлажденные напитки доктор не рекомендует, поскольку они ведут к быстрому переохлаждению слизистых верхних дыхательных путей с последующим присоединением вирусной инфекции, в том числе коронавирусной.