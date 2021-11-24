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Фильм Михаила Ефремова победил в тюремном конкурсе

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    24.11.2021, 13:35
Текст:   Олег Усков

Фильм советского, российского актера и режиссера Михаила Ефремова, отбывающего срок на ДТП со смертельным исходом, вновь стал победителем конкурса.

Как передает Бел.ru со ссылкой на пресс-службу Белгородской и Старооскольской епархии, ФСИН подвела итоги всероссийского конкурса среди осужденных по роману "Преступление и наказание". Где призовое место занял фильм "Евангелие от Фёдора", снятый в исправительной колонии №4 в Алексеевке.

Как уточнили в епархии, подготовили проект участники кружка корреспондентов и художественной самодеятельности, один из которых - Михаил Ефремов.

Сообщается, что следователя Порфирия Петровича сыграл сотрудник колонии Бондарев, а роль Сони Мармеладовой досталась дочери Ефремова (она не снималась непосредственно в колонии, а прислала видеозапись), плюс в ленте задействовали заключенных ИК.

Фото: kino-teatr.ru
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В итоге работу Ефремова отметили в номинации "Лучший монтаж", ее создателей поощрили, вручив им подарок.

Монологи героев драмы, написанные на листах-ватманах и использованные в суфлерских целях, не выбросили, "а украсили ими стенды в библиотеке".

К слову, ранее сайт Wday сообщал, что работа Ефремова оказалась лучшей на конкурсе УФСИН России по Белгородской области, посвященном 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, заняв первое место.

Как режиссер и сценарист Ефремов поставил получасовой фильм "Монологи по Достоевскому", в котором другие заключенные читают отрывки из "Преступления и наказания".

"За первое место на конкурсе он (Ефремов - прим. "Кинократии") получил благодарность", - отметил в комментарии ресурсу адвокат артиста Петр Хархорин. Также юрист подчеркнул, что звездный заключенный "ведет себя очень разумно" и с ним "нелегко работать: легко бывает с теми, кто смотрит тебе в рот и слово боится сказать". "С ним интересно работать, потому что он личность с большой буквы", - резюмировал Хархорин.

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