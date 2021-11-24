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24.11.2021 15:11
Рубрика: Власть

Главой подмосковных Химок вновь избран Дмитрий Волошин

Текст: Ирина Рыбникова
Главой подмосковных Химок вновь стал Дмитрий Волошин. За его кандидатуру депутаты городского Совета проголосовали единогласно.
Фото: http://instagram.com/dmitry__voloshin Фото: http://instagram.com/dmitry__voloshin
Фото: http://instagram.com/dmitry__voloshin
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
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"Наша стратегия основана на указах президента, губернаторской программе развития Подмосковья и народной программе партии "Единая Россия", а также на тех социально значимых инициативах, которые выдвигают наши жители. Реализуя важные для города проекты, мы всегда ориентируемся на пожелания жителей - будь то локальный ремонт подъезда или комплексное благоустройство парка. Наша задача - комфортный для жизни, экономически развитый, благоустроенный и чистый округ", - сказал Дмитрий Волошин после завершения процедуры голосования.

Он также отметил, что перед городской властью стоят серьезные задачи - это и завершение проекта по благоустройству округа "Зеленый каркас", и модернизация социальных объектов, и улучшение транспортной инфраструктуры.

Отметим, что к конкурсу на должность главы Химок, помимо Волошина, были допущены руководитель центра довузовского образования Таисия Цыбанова и президент Химкинской торгово-промышленной палаты Тарас Орлин.

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