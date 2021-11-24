Главой подмосковных Химок вновь избран Дмитрий Волошин

Главой подмосковных Химок вновь стал Дмитрий Волошин. За его кандидатуру депутаты городского Совета проголосовали единогласно.

"Наша стратегия основана на указах президента, губернаторской программе развития Подмосковья и народной программе партии "Единая Россия", а также на тех социально значимых инициативах, которые выдвигают наши жители. Реализуя важные для города проекты, мы всегда ориентируемся на пожелания жителей - будь то локальный ремонт подъезда или комплексное благоустройство парка. Наша задача - комфортный для жизни, экономически развитый, благоустроенный и чистый округ", - сказал Дмитрий Волошин после завершения процедуры голосования.

Он также отметил, что перед городской властью стоят серьезные задачи - это и завершение проекта по благоустройству округа "Зеленый каркас", и модернизация социальных объектов, и улучшение транспортной инфраструктуры.

Отметим, что к конкурсу на должность главы Химок, помимо Волошина, были допущены руководитель центра довузовского образования Таисия Цыбанова и президент Химкинской торгово-промышленной палаты Тарас Орлин.