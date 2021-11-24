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МХАТ имени Горького временно закроют

Новости
    24.11.2021, 16:44
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

В МХАТ имени Горького, ведущем театре страны, продолжаются серьезные изменения - 1 июля учреждение культуры закроется. Об этом в среду заявил новый генеральный директор театра Владимир Кехман на собрании труппы.

Двери свои МХАТ закроет на четыре месяца - по 1 ноября 2022-го. Причина - ремонт. "Потому что сценический комплекс в предаварийном состоянии", пояснил гендир. По словам Кехмана, пока МХАТ "в безопасном состоянии", но все-таки "50 лет там не было ремонта".

Об изменениях в репертуаре речь не шла, но известно, что творческих площадок театра станет меньше - две: Малая и Большая сцена. При этом на Малую перенесут максимальное количество спектаклей нынешнего репертуара, передают "Известия".

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