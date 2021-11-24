От роботов до джаза: Для школьников Москвы пройдет эстафета городских конкурсов

Для школьников столицы 29 ноября стартует городская конкурсная программа "Новые вершины". Это серия городских конкурсов по самым разным направлениям. Об этом сообщает департамент науки и образования Москвы.

Конкурсы пройдут с ноября по май. В рамках программы ребята смогут принять участие в различных фестивалях и конкурсах по шести направлениям: "Техническое творчество", "Естественно-научное творчество", "Театральное искусство и литературное творчество", "Вокальное, хореографическое и исполнительское искусство", "Декоративно-прикладное и изобразительное искусство", "Молодежные инициативы и мультимедийное творчество".

В день открытия программы организаторы покажут фильм, который совместно подготовили известные хореографы, писатели, театральные и цирковые деятели для детей. Кроме того, в течение всей недели для школьников проведут тематические встречи ведущие эксперты из разных областей.

Так, 30 ноября Народный артист России, ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев расскажет ребятам, как им может помочь участие в театральных конкурсах.

А 1 декабря своим опытом с участниками поделится Заслуженный артист России, режиссер и хореограф Егор Дружинин.

А чтобы усовершенствовать свои навыки и проявить себя, организаторы подготовили разнообразные конкурсы в каждом из шести направлений. Те, кому интересно все, что связано с техникой, могут попробовать себя и в роли авиаконструктора, и разработчика роботов. Для детей, увлекающихся музыкой, пройдут фестивали-конкурсы "Джазовая весна", "Поющая Москва", конкурс исполнительского мастерства на ударных инструментах и другие. А для тех, кому интересны естественно-научные предметы, организовали интеллектуальные турниры по химии, биологии и экологии, географии.

"Конкурсная программа "Новые вершины" - это "полигон" для раскрытия возможностей школьников, - рассказала директор Образовательного комплекса "Воробьевы горы" Елена Мельвиль. - Он помогает ребятам на практике развивать свои навыки, а профессиональному сообществу города открывать юные таланты. Партнёрами программы выступают представители ведущих вузов столицы, а также известные деятели культуры и искусства".

Победители каждого конкурса будут включены в программу "Время взлетать".

Посетить вебинары, мастер-классы или послушать интервью экспертов можно на сайте "Новые вершины". Предварительная регистрация не требуется.