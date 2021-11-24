Сильный снег и метель ожидаются в среду в Москве

Сильный снег и метель ожидаются в среду в столице, снежный покров может вырасти до 3 см. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

"В столице после полудня ожидается снег, ветер в порывах до 17 м/с, местами возможна метель, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Прирост снега за сутки может составить до 3 см. Температура останется минусовой". Атмосферное давление будет колебаться и в середине дня составит 744 мм рт ст.

Как сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства, коммунальные службы будут непрерывно мониторить состояние улично-дорожной сети. Под особым контролем - опасные для движения транспорта участки дорог. Москвичам напомнили, что не стоит укрываться под деревьями и парковать вблизи них автомобили.