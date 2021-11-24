В московском метро рассказали о станции-призраке

На "синей" ветке московского метро можно увидеть станцию-призрак, на которой нет пассажиров. Как сообщает Telegram-канал департамента транспорта, таинственная платформа находится между станциями "Крылатское" и "Строгино". Это один из самых длинных перегонов в столичной подземке. Эту платформу под названием "Троице-Лыково" можно заметить, если смотреть в тоннель в окно левой двери.

Это совсем небольшая станция, где находится комната дежурного, электроподстанция, множественные коридоры, вентиляционная шахта.

Станция "Троице-Лыково" служит эвакуационным выходом, их строят на длинных перегонах для безопасности пассажиров.