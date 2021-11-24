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24.11.2021 15:13
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье полицейский задержан за организацию незаконной миграции

Текст: Иван Петров

В Подмосковье по подозрению в организации незаконной миграции задержан начальник отдела полиции по городскому округу Долгопрудный управления МВД России "Мытищинское". Незаконную деятельность коллеги разоблачили оперативники управления собственной безопасности подмосковного главка МВД России.

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Отмечается, что сотрудник уже отстранен от исполнения служебных обязанностей. Назначена служебная проверка. "В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а также понесет наказание в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

Материалы будут переданы в следственные органы.

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