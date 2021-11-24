В Подмосковье полицейский задержан за организацию незаконной миграции

В Подмосковье по подозрению в организации незаконной миграции задержан начальник отдела полиции по городскому округу Долгопрудный управления МВД России "Мытищинское". Незаконную деятельность коллеги разоблачили оперативники управления собственной безопасности подмосковного главка МВД России.

Отмечается, что сотрудник уже отстранен от исполнения служебных обязанностей. Назначена служебная проверка. "В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а также понесет наказание в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении ГУ МВД России по Московской области.

Материалы будут переданы в следственные органы.