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24.11.2021 09:57
Рубрика: Общество

На Камчатке создали мобильное приложение для изучения ительменского языка

Текст: Юлия Гарднер

Мобильное приложение "Ӄӽынэсхч" ("Скажи") для изучения ительменского языка создали в Камчатском крае. Оно позволит узнать основы речи, особенности произношения и написания.

Фото: Предоставлено КБГУ
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В приложении для Android - ительменско-русский и русско-ительменский словари с функциями поиска и разговорник, который включает десять тем. В каждой из них - от десяти до 24 фраз и предложений в письменном и аудиоформате. Автором проекта стала председатель родовой общины коренных малочисленных народов севера "Кналос Кутх" Мария Киле.

Как отмечается на сайте правительства региона, задумка была реализована при поддержке лингвистов, языковых активистов и представителей инициативной группы "Страна языков" Василия Харитонова, Динары Степиной и Андрея Чемышева. Приложение будут развивать и совершенствовать. Так, планируется добавить упражнения для закрепления знаний по ительменскому языку.

В регионах Общество Образование Культура Культурный обмен Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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