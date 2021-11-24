На Камчатке создали мобильное приложение для изучения ительменского языка

Мобильное приложение "Ӄӽынэсхч" ("Скажи") для изучения ительменского языка создали в Камчатском крае. Оно позволит узнать основы речи, особенности произношения и написания.

В приложении для Android - ительменско-русский и русско-ительменский словари с функциями поиска и разговорник, который включает десять тем. В каждой из них - от десяти до 24 фраз и предложений в письменном и аудиоформате. Автором проекта стала председатель родовой общины коренных малочисленных народов севера "Кналос Кутх" Мария Киле.

Как отмечается на сайте правительства региона, задумка была реализована при поддержке лингвистов, языковых активистов и представителей инициативной группы "Страна языков" Василия Харитонова, Динары Степиной и Андрея Чемышева. Приложение будут развивать и совершенствовать. Так, планируется добавить упражнения для закрепления знаний по ительменскому языку.