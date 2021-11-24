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24.11.2021 10:37

Облачное направление "Ростелекома" выросло вдвое

В 2020 году облачное направление компании выросло на 131 процент.

Компания "Ростелеком" стала лидером в рейтинге крупнейших российских IaaS-провайдеров по версии аналитического агентства CNews Analytics. Итоги исследования включают в себя оценку выручки от услуг IaaS за 2020 год, ее динамику, а также долю в совокупной выручке компаний.

Направление облачных сервисов "Ростелекома" сконцентрировано в группе компаний "Ростелеком-ЦОД", в состав которой в начале 2020-го вошел облачный провайдер "ДатаЛайн". По результатам 2020 года "Ростелеком" поднялся на первую строчку в рейтинге, показав рост IaaS-направления в 131 процент.

"Наша компания активно поддерживала растущий спрос на облачные вычислительные ресурсы в 2020 году. Бизнесу в один момент потребовалось значительно нарастить мощности для перехода в онлайн, и мы ему в этом помогли. Я думаю, что IaaS-направление также покажет высокие результаты в 2021 году и составит значительную долю от выручки нашей компании. Мы также ожидаем, что в следующем году сегмент продолжит уверенно расти", - подчеркнул генеральный директор "Ростелеком-ЦОД" Павел Каплунов.

Аналитики CNews Analytics отмечают, что текущий объем российского рынка IaaS превысил 40 млрд рублей. Эксперты "Ростелекома" ожидают высоких темпов роста направления на уровне около 20 процентов в год. Тенденция сохранится за счет выхода на рынок новых игроков, миграции в облака пользователей on-prem решений и роста потребления облачных сервисов.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "Ростелеком"

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