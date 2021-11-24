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Рубрика: Происшествия

Семья из Африки попала в песчаный плен на Сахалине

Текст: Юлия Гарднер

Машина туристов из Африки угодила в песчаную ловушку в Углегорском районе Сахалина.

Фото: fly.zolo@instagram
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Дин Эйден с женой и девятилетней дочкой путешествуют на своем автомобиле по всему миру. Они уже посетили более 120 стран, преодолев 600 тысяч километров. Семья из ЮАР добралась до России. Их путешествие по островному региону обернулось приключением.

"В минувший вторник семья ездила на маяк, расположенный на мысе Ламанон. Осмотрев местную достопримечательность, они спустились на берег моря. Песок оказался слишком сухим и рыхлым, их авто моментально "село", - говорится в аккаунте администрации Углегорского района в Instagram.

Попытки выбраться самостоятельно не увенчались успехом, поэтому жена Дина набрала номер 112. Звонок переадресовали в отдел ГО и ЧС администрации городского округа.

На помощь прибыл УАЗ, который не без труда высвободил путешественников из песчаного плена.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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