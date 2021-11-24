"Алешкина любовь": За что вятский солдат получил орден Красной Звезды

Когда в 1961-м на экраны страны вышел фильм "Алешкина любовь" с Леонидом Быковым в главной роли, его посмотрели миллионы зрителей.

В это же время в вятском поселке Опарино проживал мало кому известный Леонид-Алешка с не менее потрясающей историей любви. И хотя она не была экранизирована, но заслуживает хотя бы того, чтобы рассказать о ней. А имя героя достойно быть увековеченным на мемориальной доске в центре Опарина. Причем на камне выбить бы не просто фамилию, имя и отчество, а начертать текст, который Алешка написал любимой девушке на обороте своей фотографии: "18 убил. 13 взял в плен. Марусечка, посылаю фотокарточку, прошу ее хранить. Твой Леня".

Чтобы молодое поколение поселка Опарино, прочитав эти слова, спрашивало у старших, что это был за супермен, который истребил тучу врагов и посвятил свой подвиг неведомой Марусе.

Фото: Даниил Онохин

И тогда история реального Алеши из Опарина будет пересказана людьми старшего поколения столько раз, сколько прохожих заинтересуется цифрами "18 убил, 13 взял в плен". Ведь если бы каждый солдат, как заметил Константин Симонов, "убил по одному захватчику, то война бы давно закончилась". А Великая Отечественная длилась четыре года...

Свой подвиг Алеша из Опарина совершил в 1941-м - ровно восемьдесят лет назад Красная армия готовила контрудар у Волхова, куда были подтянуты полки 311-й стрелковой дивизии (сформирована в Кировской области). Позже военные историки назовут те бои в ноябре и декабре 1941-го "маленькой победой" наших войск у Войбокало (железнодорожная станция под Волховом. - Прим. ред.).

Красная армия была еще настолько слаба, что один фашист, оснащенный по последнему слову техники, гнал тогда десяток красноармейцев. Ленинград уже три месяца находился в блокаде. Там не было продуктов, отопления, электричества, не работал общественный транспорт. Оставалась последняя ниточка, которая связывала Ленинград с центром страны, - через Ладожское озеро. Еще немного, и немцы выйдут на берег Ладоги и ликвидируют "Дорогу жизни". При таком развитии событий Ленинград не смог бы сражаться и полностью вымер бы от голода. Освободившиеся немецкие армии от берега Ладоги были бы переброшены под Москву.

Именно в этот решающий момент в борьбу за "Дорогу жизни" и вступили бойцы 311-й стрелковой дивизии. Они были в тоненьких шинельках, многие без рукавиц, постоянно голодные, поскольку продовольственные базы в городе Тихвине попали в руки противника. Чтобы не отморозить ноги, изобретательные красноармейцы набивали на ночь обувь опавшей листвой.

А гитлеровцы в это время прочно засели в своих блиндажах, грелись возле буржуек и ели досыта.

И вот эти плохо вооруженные и голодные советские воины в течение трех недель атаковали позиции немцев в совхозе "Красный Октябрь" нынешнего Кировского района Ленинградской области. Под конец этих боев от нашего 1067-го полка осталось всего 127 человек. И тогда на штурм совхоза "Красный Октябрь" бросили все оставшиеся силы дивизии: разведчиков, саперов, химиков, водителей, писарей и прочую тыловую братию.

Среди химиков (рота химзащиты) и оказался паренек из Опарина Алексей Багин. Вот описание подвига Алексея из наградного листа героя: "Багин вначале корректировал огонь орудия танка, стоя на его броне. Прямой наводкой по указанию Багина были уничтожены две минометные батареи и две пулеметные точки, мешавшие продвижению наших частей. При подходе к вражеским блиндажам Багин сошел с танка, под непрерывным огнем противника пополз вперед и забросал противотанковыми гранатами через дымовые трубы два блиндажа, при этом уничтожил 18 гитлеровцев, а четырех взял в плен".

Вот они, эти незадачливые завоеватели, которых пленили Алексей Багин и его товарищи 17 декабря 1941 года в совхозе "Красный Октябрь". Фото: Даниил Онохин

За тот бой Алексея Багина наградили орденом Красной Звезды. Фактически руками Алеши 311-я стрелковая дивизия добила остатки немцев, засевших в совхозе "Красный Октябрь". И угроза захвата "Дороги жизни" была ликвидирована. Произошло это в декабре 1941-го.

Война войной, а любовь из сердца не вычеркнешь. И Алексей Багин отсылает свою первую военную фотографию, изготовленную Даниилом Онохиным (о нем "РГ-Неделя" подробно рассказала в номере от 22 июня 2021 года), фотолетописцем 311-й стрелковой дивизии, любимой Марусечке. Кто же эта девушка?

Племянница Алексея Багина - дочь его младшего брата Нина Борисовна Мельникова из Кирова - сообщила автору этих строк, что Марусечка, Алешкина любовь, это Мария Августовна Нейман. Они полюбили друг друга еще до Великой Отечественной, хотя для создания семьи у них были серьезные препятствия. А потом четыре года войны они писали друг другу нежные письма. Ведь сколько теплоты в слове Марусечка!

Мария Нейман тоже не отсиживалась в тылу, а сражалась с немцами на Карельском фронте в составе 28-й отдельной артиллерийской бригады ПВО. Воспоминания Марии Нейман когда-то записала методист по работе с детьми Опаринской детской библиотеки Надежда Грабовницкая. Вот они:

"Сначала я разведчиком была, по два часа отстаивала с биноклем в специально вырытой яме. Большая такая яма, глубокая - одна голова над землей. Моя задача была - вовремя обнаружить самолет и определить, свой он или чужой. Но разведчик из меня не получился: однажды я прозевала самолет, но хорошо, что он оказался советский. Но командир батареи разобрался, в чем дело: быстро выяснил, что у меня слабое зрение. Тогда меня перевели на кухню помощником повара. Полковой фельдшер норовил все время попасть на обед на 13-ю батарею. Придет, бывало, спрашивает: "Рыба жареная есть?" А как ей не быть? Река-то рядом. Вот он ест и нахваливает: "Нигде так вкусно не готовят".

Вернувшись с фронта в Опарино, Алексей Багин сделал пристрой к дому своего отца и стал там жить вместе с Марусечкой. Она в нем души не чаяла. Звала его Алешей до самой смерти. Война сильно подорвала здоровье Алексея. Детей у них не было.

По сведениям, которые передавались в семействе Багиных из уст в уста, однажды на фронте, когда Алексей был в разведке, он получил сквозное ранение легкого и долго пролежал в холодной воде. И потом всю жизнь Алексея мучила астма. В последние годы своей жизни он написал Даниилу Онохину: "От вас получил уже два письма, но ответить не мог. Сильно болел. Думал, что концы отдам. Но сейчас отдышался, уже хожу на волю и кушаю получше. Скоро я поправлюсь и приеду в Киров. Хочется повидать мне моего командира Якова Косицкого из Слободского".

Незадолго перед смертью Алексей Багин приехал в Киров, встретился с Даниилом Онохиным и навестил своего бывшего командира роты химической защиты Якова Косицкого в городе Слободском. Примерно через год после этого Алексей Багин умер. В один год с ним умер и командир роты химзащиты Яков Косицкий.

Родной племянник Марии Августовны - Сергей Альфредович Нейман, работавший директором Опаринской средней школы, рассказал мне, что супружеский брак Алексея и Марии Багиных длился до самой смерти Алексея Ивановича в 1969 году. После этого Мария Августовна прожила вдовой около 40 лет, храня память о своем Алеше.

Между тем

Относительно взаимозаменяемости в обиходе имен Алеша-Леня вспоминается строчка из стихотворения Леонида Сафронова: "нарекли Леонидом, а кличут Алешкой".