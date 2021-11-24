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24.11.2021 17:16
Рубрика: Власть

Самара наращивает темпы и объемы жилищного строительства

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Возведение нового жилого микрорайона в Самаре в рамках программы комплексного развития территорий планируют начать уже в будущем году. Об этом стало известно в ходе совещания в Правительстве Самарской области, которое провел 24 ноября первый вице-губернатор - председатель Правительства Виктор Кудряшов.

Оператором проекта выступит Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Планируется, что новый жилой комплекс переменной этажности появится в районе 5-й линии 19-го км Московского шоссе, в Кировском районе Самары.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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В соответствии с планом, здесь на площади более 10 га будут возведены жилые здания, объекты социального назначения, коммерческая недвижимость. Общая площадь жилого фонда должна составить 98 тысяч квадратных метров.

Площадь жилой застройки первой очереди - порядка 27 тысяч квадратных метров. - Прошу предусмотреть в проекте планировки детские площадки и прогулочные зоны внутри кварталов, тщательно продумать оформление фасадов и размещение объектов инфраструктуры. Коллеги, мы понимаем, что здесь будет строиться жилье эконом-класса, но это должно быть достойное удобное жилье, а сам комплекс - максимально красивым и комфортным, примером для будущих жилых районов, - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Справка "РГ"

При возведении нового жилого комплекса планируют применить современные технологии быстрого строительства. Сдача объектов первой очереди запланирована на конец 2023 года.

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