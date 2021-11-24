В Башкирии родителей на утренники в детсады пустят по QR-кодам

Родители смогут прийти на новогодние утренники в детские сады. Но только те, кто имеют QR-код о вакцинации либо о перенесенном заболевании. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Башкирии.

В ведомстве уточнили, что QR-код нужно будет предъявить на входе в распечатанном либо электронном виде. Утренники в детских садах будут проводиться отдельно для каждой дошкольной группы с соблюдением санитарных требований: социальной дистанции, проветривания во время перерывов и "входного фильтра" с термометрией.

Аниматоров, артистов, фотографов и других посторонних лиц в садики не допустят.